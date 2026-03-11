Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna muzyczna biografia zmierza na wielki ekran – tym razem Bon Jovi

Jakub Piwoński
2026/03/11 12:30
Coś dla fanów rocka.

Filmowe biografie gwiazd muzyki stają się osobnym gatunkiem filmowym – liczba zapowiedzi i projektów rośnie w tempie lawinowym. Najnowszym przykładem jest produkcja poświęcona legendarnemu zespołowi rockowemu Bon Jovi. Grupa, na czele której stoi Jon Bon Jovi, zyskała światową sławę dzięki hitom takim jak Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name czy It’s My Life.

Bon Jovi
Bon Jovi

Powstanie film o zespole Bon Jovi

Jak donosi Universal, studio wygrało rywalizację o prawa do filmu i przygotowuje pełnometrażową produkcję o grupie. Scenariusz napisze Cody Brotter, autor nadchodzącego thrillera o kryptowalutach Killing Satoshi, w którym zagrają Pete Davidson i Casey Affleck – pisaliśmy o tym projekcie wcześniej.

GramTV przedstawia:

Na razie nie wybrano jeszcze reżysera ani obsady dla kluczowych członków zespołu. Założycielami Bon Jovi są wokalista Jon Bon Jovi, klawiszowiec David Bryan oraz perkusista Tico Torres, którzy wciąż występują w zespole. W składzie historycznym byli także gitarzysta Richie Sambora, który odszedł w 2013 roku, oraz basista Alec John Such, który zmarł w 2022 roku.

Rosnąca liczba biografii muzycznych na dużym ekranie pokazuje, że kino coraz chętniej sięga po historie artystów – nie tylko po to, by opowiedzieć o ich sukcesach, ale także by pokazać kulisy życia zespołów i przemiany branży muzycznej. Już w kwietniu premierę będzie miała filmowa biografia Michael Jackson, a w planach są już produkcje poświęcone m.in. Madonna i kilku innym ikonom muzyki. Bon Jovi dołącza więc do rosnącej listy gwiazd, których życie i twórczość zostaną przetworzone na wielkim ekranie.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/bon-jovi-movie-universal-1236683570/

Jakub Piwoński

