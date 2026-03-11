Kolejna muzyczna biografia zmierza na wielki ekran – tym razem Bon Jovi

Filmowe biografie gwiazd muzyki stają się osobnym gatunkiem filmowym – liczba zapowiedzi i projektów rośnie w tempie lawinowym. Najnowszym przykładem jest produkcja poświęcona legendarnemu zespołowi rockowemu Bon Jovi. Grupa, na czele której stoi Jon Bon Jovi, zyskała światową sławę dzięki hitom takim jak Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name czy It’s My Life.

Powstanie film o zespole Bon Jovi

Jak donosi Universal, studio wygrało rywalizację o prawa do filmu i przygotowuje pełnometrażową produkcję o grupie. Scenariusz napisze Cody Brotter, autor nadchodzącego thrillera o kryptowalutach Killing Satoshi, w którym zagrają Pete Davidson i Casey Affleck – pisaliśmy o tym projekcie wcześniej.