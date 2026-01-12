Nowa Mumia w pierwszym zwiastunie. Reżyser porównuje swój film do wielkiego klasyka (Aktualizacja)

Oryginalna wiadomość: Do sieci nareszcie trafiły pierwsze materiały z The Mummy, czyli nowego filmu o mumii w reżyserii Lee Cronina. Niedawno informowaliśmy, że produkcja ma być na tyle nieudanym projektem, że James Wan wyszedł w połowie trwania pokazu testowego. Mimo to Warner Bros. wciąż planuje premierę swojego dzieła, a teraz pojawił się pierwszy plakat promujący nową Mumię. Wraz z nim zadebiutował długi artykuł w serwisie IGN, który podzielił się pierwszymi zdjęciami z filmu oraz długim wywiadem z reżyserem. Zdjęcia, jak i plakat z The Mummy zobaczycie poniżej.

The Mummy – pierwszy plakat i zdjęcia z kontrowersyjnego filmu

Reżyser Lee Cronin zapowiada, że jego nowy horror o mumii będzie czymś zupełnie innym niż wszystko, co dotąd kojarzyliśmy z tym motywem. Twórca, znany z Martwe zło: Przebudzenie, otwarcie mówi o odejściu od klasycznych schematów i szukaniu mroku tam, gdzie widzowie zwykle się go nie spodziewają. Jego The Mummy ma łączyć grozę z tajemnicą i emocjami rodzinnymi, zamiast iść w stronę przygodowej rozrywki znanej z poprzednich ekranizacji.

Cronin podkreśla, że nowy film nie jest kolejną wariacją na temat przeklętego sarkofagu i powracającego potwora. Zamiast tego stawia na narrację przypominającą zagadkę, w której widz stopniowo odkrywa kolejne warstwy historii. Inspiracją były dla niego zarówno fascynacja egipską kulturą, jak i potrzeba opowiedzenia historii o ukrytych sekretach, które przez wieki pozostawały pogrzebane.

To bardzo inny rodzaj filmu o mumii. To opowieść zbudowana jak tajemnica, coś w rodzaju pudełka z zagadką, które stopniowo się otwiera. Chciałem zajrzeć w ciemniejsze miejsca i zrobić coś innego z tym, co wydaje nam się, że już znamy.

Reżyser wprost przyznaje, że jego wizja jest nietypową mieszanką dwóch pozornie odległych światów filmowych. Z jednej strony domowe ciepło i perspektywa zwykłej rodziny, z drugiej mroczne śledztwo oraz narastające poczucie zagrożenia.

To może brzmieć jak szalony pomysł, ale ten film jest trochę jak połączenie Ducha i Siedem, oczywiście przefiltrowane przez mój własny styl i sposób opowiadania historii.

Cronin określa się jako dziecko kina spod znaku Spielberga, co w jego rozumieniu oznacza skupienie się na relacjach i emocjach bohaterów. Rodzina i dom są dla niego fundamentem nawet wtedy, gdy na ekranie pojawia się nadnaturalna groza. To właśnie ten kontrast ma sprawić, że horror stanie się bardziej dotkliwy i osobisty.