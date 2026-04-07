Nowa łatka do Assassin’s Creed Shadows. Wielkie zmiany dotyczące PSSR 2, Switch 2, a także nowe bronie

Mikołaj Berlik
2026/04/07 10:00
Ubisoft dzieli się zmianami.

Ubisoft zaprezentował pełną listę zmian dla nadchodzącej aktualizacji 1.1.10 do gry Assassin’s Creed Shadows. Łatka zadebiutuje już jutro, 8 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego, wprowadzając nowości w arsenale oraz istotne wsparcie dla technologii nowej generacji.

Assassin’s Creed Shadows – opis nowego update’u

Największą nowością w rozgrywce jest udostępnienie nielegendarnej broni typu Bo dla wszystkich graczy, nie tylko posiadaczy dodatku Claws of Awaji. Po zdobyciu co najmniej jednego unikalnego Bo, jego zwykłe wersje zaczną pojawiać się w świecie gry: jako łup z przeciwników, zawartość skrzyń oraz towar u kupców.

Podczas gdy wersja PC nie otrzyma tym razem znaczących poprawek technicznych, gracze konsolowi mają na co czekać:

  • PlayStation 5 Pro: patch dodaje oficjalne wsparcie dla PSSR 2, co ma przełożyć się na wyższą jakość obrazu i lepszą płynność podczas eksploracji feudalnej Japonii.
  • Nintendo Switch 2 – Ubisoft wprowadza obsługę myszy i klawiatury dla nowej konsoli Nintendo, dając graczom większą precyzję w sterowaniu Naoe i Yasuke.

Aktualizacja eliminuje szereg uciążliwych problemów technicznych:

  • Przeciwnicy mogą teraz cierpieć z powodu aż 5 dolegliwości jednocześnie.
  • Naprawiono błąd, który sprawiał, że niektóre z punktów szybkiej podróży stawały się niedostępne.
  • Rozwiązano problem z „sufitem” premii do statystyk, które błędnie blokowały się na wartości +100%.
  • Szczegółowy arkusz statystyk będzie teraz poprawnie wyświetlał obrażenia od Combo Enderów oraz rozróżniał statystyki limitowane od nielimitowanych.

Warto przygotować miejsce na dysku, gdyż rozmiar łatki różni się znacząco w zależności od platformy. Na Ubisoft Connect pobierzemy 14.66 GB, z kolei na Steamie jest to około 4,4 GB.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows pojawiło się 20 marca ubiegłego roku. Tytuł możemy sprawdzić na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/assassins-creed-shadows-update-1-1-10-gets-full-patch-notes/

