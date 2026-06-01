Microsoft, Nvidia i Arm zapowiadają „nową erę PC”. Szykuje się poważna zmiana na rynku komputerów

Microsoft, Nvidia i Arm rozpoczęły skoordynowaną kampanię promującą „nową erę PC”. Firmy opublikowały w mediach społecznościowych tajemnicze materiały zapowiadające ważne ogłoszenie, które najprawdopodobniej nastąpi już na początku czerwca.
Microsoft, Nvidia, Arm zapowiadają przyszłość PC
Choć żadna ze stron nie ujawniła jeszcze szczegółów, branżowe źródła są zgodne: chodzi o nowe komputery z systemem Windows wyposażone w procesory oparte na architekturze Arm, przygotowane przez Nvidię. To kierunek, który rozwijany jest od lat. Komputery z układami Arm mają oferować dłuższy czas pracy na baterii, niższe zużycie energii i cieńsze konstrukcje niż tradycyjne laptopy korzystające z procesorów Intela czy AMD. W ostatnich latach dodatkowym argumentem stała się sztuczna inteligencja, która coraz częściej działa bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z chmury.