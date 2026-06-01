Microsoft, Nvidia i Arm zapowiadają „nową erę PC”. Szykuje się poważna zmiana na rynku komputerów

Jakub Piwoński
2026/06/01 07:00
Trzy technologiczne giganty opublikowały tajemnicze zapowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych dniach zobaczymy nową generację komputerów z układami Nvidii.

Microsoft, Nvidia i Arm rozpoczęły skoordynowaną kampanię promującą „nową erę PC”. Firmy opublikowały w mediach społecznościowych tajemnicze materiały zapowiadające ważne ogłoszenie, które najprawdopodobniej nastąpi już na początku czerwca.

Choć żadna ze stron nie ujawniła jeszcze szczegółów, branżowe źródła są zgodne: chodzi o nowe komputery z systemem Windows wyposażone w procesory oparte na architekturze Arm, przygotowane przez Nvidię. To kierunek, który rozwijany jest od lat. Komputery z układami Arm mają oferować dłuższy czas pracy na baterii, niższe zużycie energii i cieńsze konstrukcje niż tradycyjne laptopy korzystające z procesorów Intela czy AMD. W ostatnich latach dodatkowym argumentem stała się sztuczna inteligencja, która coraz częściej działa bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności korzystania z chmury.

Wiele wskazuje na to, że podczas nadchodzącej prezentacji Nvidia pokaże długo wyczekiwane układy N1 i N1X. Według wcześniejszych przecieków pierwsze laptopy wykorzystujące nowe procesory mają trafić do oferty takich producentów jak Lenovo i Dell. Nieoficjalne informacje sugerują, że Lenovo przygotowuje już nowe modele z serii IdeaPad, Yoga, a nawet gamingowe komputery Legion. To pokazuje, że Nvidia może mieć ambicje znacznie wykraczające poza rynek ultrabooków i komputerów biurowych.

Dodatkową wskazówką są współrzędne geograficzne opublikowane przez firmy w materiałach promocyjnych. Prowadzą one do Taipei Music Center, gdzie 1 czerwca odbędzie się keynote Jensena Huanga, prezesa Nvidii. Wydarzenie poprzedzi targi Computex 2026, jedną z najważniejszych imprez technologicznych na świecie. Jeżeli spekulacje się potwierdzą, może to być jeden z najważniejszych momentów dla rynku komputerów osobistych od lat. Nvidia od dawna dominuje w segmencie kart graficznych i sztucznej inteligencji, ale wejście na rynek procesorów dla komputerów z Windowsem mogłoby znacząco zmienić układ sił w branży. Na oficjalne szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamerant.com/pc-gaming-new-era-2026/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 07:06

Zapewne razem z nową generacją cen.




