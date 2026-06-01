Microsoft, Nvidia i Arm zapowiadają „nową erę PC”. Szykuje się poważna zmiana na rynku komputerów

Wiele wskazuje na to, że podczas nadchodzącej prezentacji Nvidia pokaże długo wyczekiwane układy N1 i N1X. Według wcześniejszych przecieków pierwsze laptopy wykorzystujące nowe procesory mają trafić do oferty takich producentów jak Lenovo i Dell. Nieoficjalne informacje sugerują, że Lenovo przygotowuje już nowe modele z serii IdeaPad, Yoga, a nawet gamingowe komputery Legion. To pokazuje, że Nvidia może mieć ambicje znacznie wykraczające poza rynek ultrabooków i komputerów biurowych.

Dodatkową wskazówką są współrzędne geograficzne opublikowane przez firmy w materiałach promocyjnych. Prowadzą one do Taipei Music Center, gdzie 1 czerwca odbędzie się keynote Jensena Huanga, prezesa Nvidii. Wydarzenie poprzedzi targi Computex 2026, jedną z najważniejszych imprez technologicznych na świecie. Jeżeli spekulacje się potwierdzą, może to być jeden z najważniejszych momentów dla rynku komputerów osobistych od lat. Nvidia od dawna dominuje w segmencie kart graficznych i sztucznej inteligencji, ale wejście na rynek procesorów dla komputerów z Windowsem mogłoby znacząco zmienić układ sił w branży. Na oficjalne szczegóły trzeba jeszcze poczekać.