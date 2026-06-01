Kolejne dwie gry za darmo na Steam. W tym przypadku, trzeba pośpieszyć się ze zdobyciem prezentu

Radosław Krajewski
2026/06/01 19:45
Oferty ograniczone są czasowo, więc warto o tym pamiętać.

Na platformie Valve ruszyły nowe promocje z darmowymi grami. Tym razem użytkownicy Steama mogą bez żadnych opłat odebrać aż dwa prezenty. Pierwszym z nich jest Gravity Circuit, czyli dosyć popularny tytuł z 2023 roku od studia Domesticated Ant Games. Produkcja wyceniona na niecałe 78 zł zdobyła aż 95% pozytywnych ocen wśród graczy, a teraz każdy chętny może sięgnąć po ten tytuł całkowicie za darmo.

Drugą grą, którą możecie odebrać jest Linebound. Produkcja stworzona przez siedmiu niezależnych deweloperów zadebiutowała wczoraj, czyli w ostatni dzień maja. Tytuł obecnie jest dystrybuowany w modelu free-to-play, ale tylko przez pierwszy miesiąc. Tym samym czasu na odebranie gry macie tylko do końca czerwca. Warto więc się pośpieszyć, zanim gra stanie się płatna. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

  • Gravity Circuitza darmo (do 14 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego)

Gravity Circuit – barwna, pełna akcji gra platformowa 2D nawiązująca do konsolowych klasyków.

Misja: stłumić powstanie armii wirusów!

Świadomym robotom zamieszkującym futurystyczny świat zagraża ich dawny wróg, czyli armia wirusów. Choć dziesięciolecia temu poniosła porażkę, znów wyłoniła się z cienia. Interesuje ją tylko całkowita dominacja nad światem. Zdziesiątkowany Korpus Strażników nie ma wyboru, musi wezwać bohatera poprzedniej wojny – samotnego agenta Kaia, który włada tajemniczą mocą obwodu grawitacyjnego. Walcz w futurystycznym świecie jako jego ostatnia nadzieja i pokonaj stojącego za tym chaosem geniusza zła.

Gravity Circuit to wyładowany po brzegi akcją tytuł, który przypomina klasyczne platformówki z lat 80. i 90. Wykorzystuj swoją energię, by posyłać wrogów w powietrze, lub chwytaj ich i eliminuj w bardziej bezpośredni sposób. W trakcie przygody zdobędziesz różne nowe moce, które zapewnią ci jeszcze więcej możliwości – czytamy w opisie gry.

Jeden gracz rysuje, drugi porusza się po planszy. Tylko współpracując, możecie dotrzeć do wyjścia z każdego poziomu.

Linebound to lokalna, asymetryczna, kooperacyjna gra logiczno-platformowa dla dwóch graczy. Jedna osoba wciela się w Artystę, który w czasie rzeczywistym rysuje platformy bezpośrednio na stronach żyjącego szkicownika. Drugi gracz przejmuje kontrolę nad Szkicem (Sketch) – ręcznie narysowaną postacią ożywioną wewnątrz książki, która musi pokonywać zagadki i przeskakiwać między platformami.

Artysta obserwuje świat z zewnątrz. Szkic żyje w jego wnętrzu. Aby robić postępy, oboje muszą ze sobą współpracować. Dzięki intuicyjnej i łatwej do opanowania rozgrywce Linebound stawia przede wszystkim na interakcję między graczami. Kluczem do sukcesu jest komunikacja, ponieważ skuteczne pokonywanie kolejnych wyzwań wymaga wzajemnego zaufania oraz ścisłej współpracy – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier na Steam

Przypominamy o innej, obecnie trwającej promocji na darmową grę. Użytkownicy komputerów osobistych wciąż mogą za darmo odebrać Moonrise Fall na Steam. Niestety druga z promocji na IQ Under Construction dobiegła już końca.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

