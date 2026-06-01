Kolejne dwie gry za darmo na Steam. W tym przypadku, trzeba pośpieszyć się ze zdobyciem prezentu

Oferty ograniczone są czasowo, więc warto o tym pamiętać.

Na platformie Valve ruszyły nowe promocje z darmowymi grami. Tym razem użytkownicy Steama mogą bez żadnych opłat odebrać aż dwa prezenty. Pierwszym z nich jest Gravity Circuit, czyli dosyć popularny tytuł z 2023 roku od studia Domesticated Ant Games. Produkcja wyceniona na niecałe 78 zł zdobyła aż 95% pozytywnych ocen wśród graczy, a teraz każdy chętny może sięgnąć po ten tytuł całkowicie za darmo.

Drugą grą, którą możecie odebrać jest Linebound. Produkcja stworzona przez siedmiu niezależnych deweloperów zadebiutowała wczoraj, czyli w ostatni dzień maja. Tytuł obecnie jest dystrybuowany w modelu free-to-play, ale tylko przez pierwszy miesiąc. Tym samym czasu na odebranie gry macie tylko do końca czerwca. Warto więc się pośpieszyć, zanim gra stanie się płatna. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Gravity Circuit – za darmo (do 14 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego)

Gravity Circuit – barwna, pełna akcji gra platformowa 2D nawiązująca do konsolowych klasyków. Misja: stłumić powstanie armii wirusów! Świadomym robotom zamieszkującym futurystyczny świat zagraża ich dawny wróg, czyli armia wirusów. Choć dziesięciolecia temu poniosła porażkę, znów wyłoniła się z cienia. Interesuje ją tylko całkowita dominacja nad światem. Zdziesiątkowany Korpus Strażników nie ma wyboru, musi wezwać bohatera poprzedniej wojny – samotnego agenta Kaia, który włada tajemniczą mocą obwodu grawitacyjnego. Walcz w futurystycznym świecie jako jego ostatnia nadzieja i pokonaj stojącego za tym chaosem geniusza zła. Gravity Circuit to wyładowany po brzegi akcją tytuł, który przypomina klasyczne platformówki z lat 80. i 90. Wykorzystuj swoją energię, by posyłać wrogów w powietrze, lub chwytaj ich i eliminuj w bardziej bezpośredni sposób. W trakcie przygody zdobędziesz różne nowe moce, które zapewnią ci jeszcze więcej możliwości – czytamy w opisie gry.

Linebound – za darmo (do 30 czerwca)

Jeden gracz rysuje, drugi porusza się po planszy. Tylko współpracując, możecie dotrzeć do wyjścia z każdego poziomu. Linebound to lokalna, asymetryczna, kooperacyjna gra logiczno-platformowa dla dwóch graczy. Jedna osoba wciela się w Artystę, który w czasie rzeczywistym rysuje platformy bezpośrednio na stronach żyjącego szkicownika. Drugi gracz przejmuje kontrolę nad Szkicem (Sketch) – ręcznie narysowaną postacią ożywioną wewnątrz książki, która musi pokonywać zagadki i przeskakiwać między platformami. Artysta obserwuje świat z zewnątrz. Szkic żyje w jego wnętrzu. Aby robić postępy, oboje muszą ze sobą współpracować. Dzięki intuicyjnej i łatwej do opanowania rozgrywce Linebound stawia przede wszystkim na interakcję między graczami. Kluczem do sukcesu jest komunikacja, ponieważ skuteczne pokonywanie kolejnych wyzwań wymaga wzajemnego zaufania oraz ścisłej współpracy – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier na Steam

Przypominamy o innej, obecnie trwającej promocji na darmową grę. Użytkownicy komputerów osobistych wciąż mogą za darmo odebrać Moonrise Fall na Steam. Niestety druga z promocji na IQ Under Construction dobiegła już końca.