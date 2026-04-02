Assassin's Creed Shadows powalczy o nagrody. Lista nominacji ujawniona

Mamy już kwiecień 2026, ale mimo to nadal pojawiają się plebiscyty związane z rokiem 2025. Tym razem wędrujemy do dalekiej Kanady.
Ogłoszono bowiem nominacje do Canadian Game Awards 2026. Będzie to już 6. edycja tego plebiscytu stworzonego z myślą o północnoamerykańskim państwie.
Assassin's Creed Shadows i South of Midnight zawalczą o nagrody kanadyjskiej branży gier
Do wyróżnienia w Canadian Game Awards kwalifikują się produkcje stworzone przez kanadyjskie studia. Jeżeli chodzi o tegoroczną odsłonę, to ta zdominowana została m.in. przez South of Midnight. Gra stworzona przez Compulsion Games została nominowana w 8 różnych kategoriach, w tym tej najważniejszej – Gry Roku. Ba, samo Compulsion również zawalczy o tytuł – w tym wypadku najlepszego studia. Dla tytułu tego będzie to więc szansa na dołożenie kolejnych statuetek. Wcześniej South of Midnight było już nagradzane m.in. podczas The Game Awards 2025 oraz 29th Annual D.I.C.E. Awards.
W szranki stanie również Assassin's Creed Shadows, które może liczyć na 9 różnych tytułów i pod względem liczby nominacji jest rekordzistą. Co prawda Ubisoft Quebec nie była bynajmniej najlepiej przyjętą odsłoną asasyńskiego cyklu, ale nie przeszkodziło jej to m.in. w podjęciu rękawicy w walce o tytuł najlepszej produkcji ubiegłego roku. O to samo wyróżnienie postarają się także Hell is Us, Lost Records: Bloom & Rage oraz Wanderstop. Ponadto szansę na kilka wyróżnień ma Battlefield 6, nad którym pracowały cztery różne ekipy zabrane jako Battlefield Studios, w tym kanadyjskie Motive Studio
Pełna lista nominacji wraz z kategoriami:
Najlepsza reżyseria: South of Midnight, 33 Immortals, Eternal Strands, Marvel Cosmic Invasion, Lost Records: Bloom & Rage.
Najlepszy projekt: South of Midnight, Assassin’s Creed Shadows, Hell is Us, Eternal Strands, Battlefield 6.
Najlepsza ścieżka dźwiękowa: South of Midnight, Lost Record: Bloom & Rage, Eternal Strands, Assassin’s Creed Shadows, Marvel Cosmic Invasion.
Najlepsza narracja: South of Midnight, Assassin’s Creed Shadows, Lost Redords: Bloom & Rage, Hell is Us, Wanderstop.
Najlepszy występ: Erica Luttrell (Battlefield 6), Momona Tamada (Assassin’s Creed Shadows), Elias Toufexis (Hell is Us), Peter Shinkoda (Assassin’s Creed Shadows), Olivia Lepore (Lost Records: Bloom & Rage).
Najlepszy projekt dźwięku: South of Midnight, Assassin’s Creed Shadows, Hell is Us, Eternal Strands, Battlefield 6.
Najlepsza gra na PC: Aloft, Foundation, Ambrosia Sky: Act One, Eternal Strands, Battlefield 6.
Najlepsza gra na konsole: South of Midnight, Assassin’s Creed Shadows, Hell is Us, Marvel Cosmic Invasion, Battlefield 6.
Najlepsza gra indie: Ambrosia Sky: Act One, Ctrl Alt Deal, Wandestop, Fresh Tracks, Marvel Cosmic Invasion.
Najlepsza gra mobilna: Elsewhere Electric, LHEA and the Word Spirit, Rainbob Six Mobile, EA Sports FC 26 Mobile.
Najlepsza gra VR: Verse VR, Elsewhere Electric, Fruit Golf, Chronostrike, Prison Boss Prohibition.
Najlepsza dostępność: South of Midnight, Squakross, EA FC 26, Wanderstop, Assassin’s Creed Shadows.
Esportowy zawodnik: Brandon “Dashy” Otell, Troy “Canadian” Jaroslawski, Russel “Twistzz” Van Dulken, Adam “mada” Pampuch, Keith “NAF” Markovic.
