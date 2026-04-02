Assassin's Creed Shadows powalczy o nagrody. Lista nominacji ujawniona

Mamy już kwiecień 2026, ale mimo to nadal pojawiają się plebiscyty związane z rokiem 2025. Tym razem wędrujemy do dalekiej Kanady.

Ogłoszono bowiem nominacje do Canadian Game Awards 2026. Będzie to już 6. edycja tego plebiscytu stworzonego z myślą o północnoamerykańskim państwie.

Assassin's Creed Shadows i South of Midnight zawalczą o nagrody kanadyjskiej branży gier

Do wyróżnienia w Canadian Game Awards kwalifikują się produkcje stworzone przez kanadyjskie studia. Jeżeli chodzi o tegoroczną odsłonę, to ta zdominowana została m.in. przez South of Midnight. Gra stworzona przez Compulsion Games została nominowana w 8 różnych kategoriach, w tym tej najważniejszej – Gry Roku. Ba, samo Compulsion również zawalczy o tytuł – w tym wypadku najlepszego studia. Dla tytułu tego będzie to więc szansa na dołożenie kolejnych statuetek. Wcześniej South of Midnight było już nagradzane m.in. podczas The Game Awards 2025 oraz 29th Annual D.I.C.E. Awards.