Nowa konsola Nintendo rozchwytywana na świecie. Switch 2 przekroczył 10 mln sprzedanych sztuk

Mikołaj Berlik
2025/11/04 09:45
Nintendo ujawniło, że Switch 2 sprzedał się już w ponad 10 milionach egzemplarzy. A świąteczny sezon dopiero się zaczyna.

Nintendo opublikowało najnowsze dane sprzedażowe, z których wynika, że Switch 2 rozszedł się już w ponad 10,3 mln egzemplarzy do końca września. W tym samym czasie gracze kupili 20,6 mln sztuk oprogramowania, co pokazuje, że zainteresowanie nową konsolą przekłada się też na znakomite wyniki sprzedaży gier.

Nintendo Switch 2 – znakomity start nowej generacji

Co ciekawe, oryginalny Nintendo Switch także nie zwalnia – osiągnął 154 mln sprzedanych egzemplarzy, zbliżając się tym samym do rekordu wszech czasów należącego do PlayStation 2 (160,6 mln). Konsola Nintendo już przegoniła Wii oraz Game Boya i jest bardzo blisko przeskoczenia również DS-a.

Warto pamiętać, że Switch 2 dopiero wchodzi w kluczowy dla branży okres świątecznych zakupów. Biorąc pod uwagę, że konsola sprzedała 6 mln sztuk w ciągu jednego miesiąca, z czego 3,5 mln w pierwsze cztery dni po premierze, można śmiało zakładać, że aktualne wyniki są już znacznie wyższe.

W ostatnich dniach Nintendo znalazło się też w centrum medialnych doniesień po tym, jak japoński urząd patentowy odrzucił wniosek firmy dotyczący tzw. „anty-Palworld” patentu. Nie oznacza to jednak końca sprawy – korporacja może złożyć nową aplikację z poprawionymi roszczeniami.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-switch-2-10-million-sales-units/

