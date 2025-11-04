Nowa konsola Nintendo rozchwytywana na świecie. Switch 2 przekroczył 10 mln sprzedanych sztuk

Nintendo ujawniło, że Switch 2 sprzedał się już w ponad 10 milionach egzemplarzy. A świąteczny sezon dopiero się zaczyna.

Nintendo opublikowało najnowsze dane sprzedażowe, z których wynika, że Switch 2 rozszedł się już w ponad 10,3 mln egzemplarzy do końca września. W tym samym czasie gracze kupili 20,6 mln sztuk oprogramowania, co pokazuje, że zainteresowanie nową konsolą przekłada się też na znakomite wyniki sprzedaży gier.

Nintendo Switch 2 – znakomity start nowej generacji

Co ciekawe, oryginalny Nintendo Switch także nie zwalnia – osiągnął 154 mln sprzedanych egzemplarzy, zbliżając się tym samym do rekordu wszech czasów należącego do PlayStation 2 (160,6 mln). Konsola Nintendo już przegoniła Wii oraz Game Boya i jest bardzo blisko przeskoczenia również DS-a.