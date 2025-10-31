Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo przegrywa pierwszy etap batalii z twórcami Palworld. Urząd patentowy odrzuca wniosek

Mikołaj Berlik
2025/10/31 15:00
Spór o podobieństwa między Pokémonami a Palworld trwa.

Spór między Nintendo a studiem Pocketpair, twórcami Palworld, zyskał nowy rozdział. Jak informuje Game Fray, Japoński Urząd Patentowy (JPO) odrzucił wniosek Nintendo dotyczący mechaniki łapania potworów, która miała stanowić podstawę pozwu przeciwko twórcom „Pokémon z bronią”. Decyzja została jednak wydana na „nieostatecznej” podstawie, co oznacza, że firma może wprowadzić poprawki i ponownie złożyć wniosek.

Palworld
Palworld

Nintendo vs. Pocketpair – japoński urząd patentowy odrzuca wniosek dotyczący Palworld

Urząd uznał, że podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej w innych grach – m.in. w serii ARK, Monster Hunter 4, a nawet w Craftopii, czyli wcześniejszym projekcie Pocketpair. W praktyce oznacza to, że Nintendo będzie musiało przekonać urząd zmodyfikowaną wersją patentu, jeśli chce dalej walczyć o jego uznanie.

Ekspert Florian Mueller zauważa, że decyzja JPO nie wpłynie bezpośrednio na sam proces sądowy między firmami, którym kieruje sędzia Motoyuki Nakashima. Może jednak spowolnić jego przebieg i osłabić pozycję Nintendo w dalszych etapach postępowania. Wcześniejsze poprawki do wniosku, jakie złożyło Nintendo w tym roku, Mueller określił jako „dziwne” i „niezrozumiałe”, zwracając uwagę, że zawiłe sformułowania miały raczej utrudnić interpretację, niż wzmocnić argumentację.

Tymczasem Palworld rozwija się niezależnie od sądowych batalii – gra otrzymała właśnie halloweenową aktualizację oraz wydarzenie crossoverowe z Once Human. Produkcja dostępna jest na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Niedawno dowiedzieliśmy się o dacie premiery mobilnej wersji.

Tagi:

News
PC
Nintendo
pozew
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
Pocketpair
pozew sądowy
Mikołaj Berlik
