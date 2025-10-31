Nintendo przegrywa pierwszy etap batalii z twórcami Palworld. Urząd patentowy odrzuca wniosek

Spór między Nintendo a studiem Pocketpair, twórcami Palworld, zyskał nowy rozdział. Jak informuje Game Fray, Japoński Urząd Patentowy (JPO) odrzucił wniosek Nintendo dotyczący mechaniki łapania potworów, która miała stanowić podstawę pozwu przeciwko twórcom „Pokémon z bronią”. Decyzja została jednak wydana na „nieostatecznej” podstawie, co oznacza, że firma może wprowadzić poprawki i ponownie złożyć wniosek.

Nintendo vs. Pocketpair – japoński urząd patentowy odrzuca wniosek dotyczący Palworld

Urząd uznał, że podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej w innych grach – m.in. w serii ARK, Monster Hunter 4, a nawet w Craftopii, czyli wcześniejszym projekcie Pocketpair. W praktyce oznacza to, że Nintendo będzie musiało przekonać urząd zmodyfikowaną wersją patentu, jeśli chce dalej walczyć o jego uznanie.