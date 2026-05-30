FIFA nie chce już jednej gry. Federacja szykuje cały piłkarski ekosystem

Przez dekady FIFA nierozłącznie kojarzyła się z piłkarską serią od EA Sports. Niemniej to już odległa przeszłość.
Od kilku lat EA rozwija swoją serię już pod nazwą FC. A piłkarska centrala? Ta planuje szeroko zakrojoną ekspansję.
Cyfrowa Strategia Piłkarska od FIFA
FIFA potwierdziła to podczas prezentacji Cyfrowej Strategii Piłkarskiej. W jej remach światowa federacja futbolu chce rozszerzyć swoją obecność w świcie gier oraz esportu. Pomóc w tym mają liczne partnerstwa – o niektórych zresztą już wiemy. W ramach jednego z nich powstaje mobilna produkcja od Netflixa. Inna zapewni nam natomiast mniej ugruntowaną w rzeczywistości FIFA Heroes. Tak czy inaczej, organizacja zamiera odejść od dotychczasowego schematu tylko jednej gry i zamiast tego planuje stworzyć swoisty ekosystem. Ekosystem funkcjonujący w obrębie nie tylko różnych produkcji i platform, ale nawet gatunków.
Opowiedział o tym Sekretarz Generalny FIFA, Mattias Grafström:
Poprzez ustanowienie skalowalnych fundamentów w grach i esporcie, tworzymy nowe możliwości udziału i współpracy dla naszych 211 Stowarzyszeń Członkowskich oraz naszych Partnerów Handlowych, co z kolei zapewni fanom większy wybór form interakcji z piłką nożną. Naszą ambicją jest zbudowanie zrównoważonego i łatwo adaptującego się ekosystemu, który odzwierciedla to, jak piłka nożna jest doświadczana dzisiaj i jak będzie ewoluować w przyszłości.
W ramach Cyfrowej Strategii Piłkarskiej FIFA chce więc zapewnić nam zarówno symulacyjne, jak i niesymulacyjne doświadczenia. W efekcie już teraz w skład swoistej “rodziny FIFA” wchodzi siedem różnych tytułów od siedmiu różnych wydawców. Mamy więc tutaj m.in. eFootball od Konami, które jeszcze lata temu toczyło boje z EA Sports FIFA. Do tego dochodzi regularnie wydawany Football Manager, obecny na rynku od lat Rocket League, dostępne poprzez Robloxa FIFA Super Soccer, wypuszczone na rynek w ubiegłym roku FIFA Rivals oraz dopiero zapowiadane FIFA World Cup od Netflixa i FIFA Heroes.
