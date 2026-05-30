FIFA nie chce już jednej gry. Federacja szykuje cały piłkarski ekosystem

Przez dekady FIFA nierozłącznie kojarzyła się z piłkarską serią od EA Sports. Niemniej to już odległa przeszłość.

Od kilku lat EA rozwija swoją serię już pod nazwą FC. A piłkarska centrala? Ta planuje szeroko zakrojoną ekspansję.

Cyfrowa Strategia Piłkarska od FIFA

FIFA potwierdziła to podczas prezentacji Cyfrowej Strategii Piłkarskiej. W jej remach światowa federacja futbolu chce rozszerzyć swoją obecność w świcie gier oraz esportu. Pomóc w tym mają liczne partnerstwa – o niektórych zresztą już wiemy. W ramach jednego z nich powstaje mobilna produkcja od Netflixa. Inna zapewni nam natomiast mniej ugruntowaną w rzeczywistości FIFA Heroes. Tak czy inaczej, organizacja zamiera odejść od dotychczasowego schematu tylko jednej gry i zamiast tego planuje stworzyć swoisty ekosystem. Ekosystem funkcjonujący w obrębie nie tylko różnych produkcji i platform, ale nawet gatunków.