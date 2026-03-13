Nowa gwiazda w Superman 2. Bliżej poznacie go już tego lata

Aktor pojawi się bowiem w serialu Latarnie, który będzie emitowany na HBO.

Aaron Pierre dołącza do obsady filmu Man of Tomorrow i wcieli się w Johna Stewarta, jednego z Zielonych Latarni. Zanim jednak to nastąpi, aktor wcześniej pojawi się w widowisku Latarnie szykowanym dla HBO. Zielona Latarnia pojawi się w Superman 2 Jak wiemy z zapowiedzi, produkcja pokaże historię dwóch Zielonych Latarni – Johna Stewarta oraz Hala Jordana, którego zagra Kyle Chandler. Serial Latarnie ma zadebiutować tego lata, czyli na rok przed premierą nowego Supermana. Serial ma stanowić ważny element nowego, spójnego uniwersum DC.

Zaangażowanie Pierre’a w projekt dobrze pokazuje kierunek, w jakim zmierza nowe DC. Gunn od początku zapowiadał, że filmy i seriale będą ze sobą ściśle powiązane, a bohaterowie pojawią się w różnych produkcjach tego samego uniwersum. Właśnie dlatego najpierw zobaczymy ich w serialu Latarnie, a dopiero później w kinowym widowisku.

W samym Man of Tomorrow powrócą również bohaterowie znani z pierwszej części. W roli Człowieka ze Stali ponownie zobaczymy David Corenswet, natomiast jego największego przeciwnika – Lexa Luthora – ponownie zagra Nicholas Hoult. Tym razem bohaterowie będą musieli zmierzyć się z jednym z najbardziej znanych wrogów Supermana w komiksach – kosmiczną istotą Brainiacem. W tę postać wcieli się niemiecki aktor Lars Eidinger. Na ekranie pojawią się także Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Skyler Gisondo w roli Jimmy’ego Olsena oraz Sara Sampaio jako Eve Teschmacher. W filmie zobaczymy również inne postacie z uniwersum DC, w tym Hawkgirl graną przez Isabela Merced oraz The Engineer, w którą wcieli się María Gabriela de Faría. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w kwietniu w Atlancie i potrwają do lata. Film trafi do kin w lipcu 2027 roku. Tymczasem tegoroczną premierą kinową DC będzie m.in. Supergirl, gdzie zaszła ostatnio ważna zmiana.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










