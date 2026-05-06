Uwielbiany przez fanów serial Marvela wreszcie stał się kanonem? Finał nowej produkcji z MCU może to potwierdzać

Nie ma żadnych przeciwskazań, aby ten serial miał nie dołączyć do kanonu uniwersum Marvela.

Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie wywołał ogromne emocje wśród fanów Marvela, ale tym razem nie chodzi o historię Matta Murdocka. Widzowie zwrócili uwagę na subtelny easter egg, który ponownie rozbudził dyskusję na temat miejsca Agentów T.A.R.C.Z.Y. w oficjalnym kanonie MCU. Daredevil: Odrodzenie – drugi sezon potwierdził włączenie do kanonu serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. Końcówka sezonu pokazuje upadek burmistrza Fiska i zakończenie jego brutalnych rządów nad Nowym Jorkiem. Miasto pozostaje jednak pogrążone w chaosie, a Matt Murdock trafia do więzienia po ujawnieniu swojej tożsamości jako Daredevil. Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów finału okazał się powrót rodziny Urichów do redakcji New York Bulletin. BB Urich kontynuuje dziedzictwo swojego wuja Bena Uricha, zamordowanego przez Kingpina jeszcze w pierwszym sezonie serialowego Daredevila.

To właśnie scena w redakcji przyciągnęła uwagę najbardziej zagorzałych fanów Marvela. Na ścianach można zauważyć charakterystyczne nagłówki gazet nawiązujące do wcześniejszych wydarzeń MCU, między innymi bitwy o Nowy Jork czy szaleństwa Hulka w Harlemie. Wśród nich znalazł się jednak także tytuł „Cybertek Settles”, odnoszący się bezpośrednio do pierwszego sezonu Agentów T.A.R.C.Z.Y. i historii związanej z projektem Deathlok. Sprytne nawiązanie do Agentów T.A.R.C.Z.Y. w finale drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie. Pierwsza strona „Cybertek Settles” odnosi się do kluczowej fabuły z serialu. Pierwszy screen pochodzi z produkcji z Netflixa, a drugi z nowego serialu. Powolne, idące krok po kroku potwierdzenie, że serial jest kanoniczny dla linii czasu MCU? Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Dla wielu widzów to jasny sygnał, że Marvel coraz mocniej przypomina o dawnych serialach telewizyjnych. Co ciekawe, identyczny nagłówek pojawił się już wcześniej w pierwszej serii Daredevila, ale teraz został odtworzony specjalnie na potrzeby nowej produkcji. Fani są przekonani, że nie jest to przypadek.

Dyskusję dodatkowo podgrzewają inne ostatnie odniesienia do starszych seriali Marvel Television. Agentka Carter została wspomniana w serialu Wonder Man, a w nowych odcinkach Daredevil: Odrodzenie pojawili się także Luke Cage oraz Danny Rand, znany jako Iron Fist. Wiele osób liczy więc, że kolejną bohaterką, która wróci do MCU, będzie Daisy Johnson, znana jako Quake. Na ten moment Marvel i Disney nadal nie umieścili Agentów T.A.R.C.Z.Y., ani Agentki Cartner na oficjalnej osi czasu MCU dostępnej w Disney+, co dla części fanów pozostaje dużym rozczarowaniem. Nie oznacza to jednak definitywnego przekreślenia serialu. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że późniejsze sezony serialu coraz mocniej oddalały się od głównej linii MCU. Pierwsze pięć sezonów było silnie powiązanych z wydarzeniami filmowymi, jednak szósty sezon sugerował rzeczywistość, w której nie doszło do pstryknięcia Thanosa. Z kolei sezon siódmy mocno eksplorował temat multiwersum oraz podróży między liniami czasowymi przy użyciu Quantum Realm. Właśnie dlatego część fanów uważa, że serial może ostatecznie zostać włączony do MCU jako element multiwersum, a nie głównej rzeczywistości oznaczonej numerem 616. Byłoby to spójne z kierunkiem, w którym zmierza obecnie cała saga multiwersum, prowadząca do Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars.

