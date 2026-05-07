Jedna z najlepszych serii science fiction doczekała się nowej produkcji. Historia łączy bohaterów obu filmów

Nowy film nadal nie jest nawet w planach, ale fani mogą poznać dalszą część tej historii w komiksowym tytule z serii.

Uniwersum Pacific Rim wraca do życia za sprawą nowej produkcji, lecz tym razem nie filmowej, czy serialowej. Legendary Comics oficjalnie wypuściło nową odsłonę serii zatytułowaną Pacific Rim: Final Breach, która stanowi czwarty rozdział całej franczyzy, tym razem w formie komiksu. Tym razem fani otrzymują historię łączącą bohaterów obu kinowych filmów i zapowiadającą największe starcie ludzi z kaiju w historii marki. Pacific Rim: Final Breach – komiks rozwija słynne uniwersum science fiction od Guillermo del Toro Za scenariusz do Pacific Rim: Final Breach odpowiada Joshua Hale Fialkov, natomiast rysunki przygotował EJ Su. Największą atrakcją nowej historii jest powrót Raleigha Becketa oraz pierwsze spotkanie tej postaci z Jake’em Pentecostem. Tym samym Legendary Comics po raz pierwszy połączyło dwóch bohaterów reprezentujących różne pokolenia pilotów Jaegerów.

Zapowiedzi i pierwsze udostępnione plansze sugerują wyjątkowo mroczny scenariusz dla ludzkości. Kaiju ponownie atakują Ziemię, lecz tym razem zagrożenie nie ogranicza się już wyłącznie do Oceanu Spokojnego. Potwory mogą pojawić się praktycznie w każdym miejscu na świecie. Jedna z pokazanych scen przedstawia kaiju wynurzającego się w samym centrum Paryża. W innej mieszkańcy miasta muszą mierzyć się z plagą niewielkich, przypominających pająki stworzeń. Nowa historia ma również mocniej skupić się na samych bohaterach. Raleigh Becket pozostaje jedynym człowiekiem, który przeżył pobyt w Anterverse, czyli wymiarze zamieszkiwanym przez kaiju. Doświadczenie to miało jednak pozostawić w nim trwały ślad, przez co bohater zdecydował się na życie w odosobnieniu. Twórcy podkreślają, że właśnie relacja między Becketem a Jake’em Pentecostem będzie jednym z najważniejszych elementów komiksu. Fani od lat zastanawiali się, jak wyglądałoby spotkanie dwóch legendarnych pilotów Jaegerów. Pacific Rim: Final Breach wreszcie dostarcza odpowiedzi na to pytanie.

Pierwszy Pacific Rim zadebiutował w 2013 roku, a za film odpowiadał Guillermo del Toro. Produkcja będąca hołdem dla takich marek jak Ultraman czy Godzilla szybko zdobyła popularność wśród widzów. W głównej roli wystąpił Charlie Hunnam jako Raleigh Becket, pilot gigantycznych Jaegerów, którzy mieli powstrzymać inwazję potworów z innego wymiaru. U jego boku pojawił się również Idris Elba. Pięć lat później do kin trafiło Pacific Rim: Rebelia. Tym razem głównym bohaterem został Jake Pentecost, syn postaci granej wcześniej przez Elbę. W tę rolę wcielił się John Boyega. Sequel nie odniósł jednak sukcesu ani finansowego, ani w oczach krytyków. Na tym historia marki się jednak nie zakończyła. Netflix przygotował animowany serial Pacific Rim: The Black, uznawany za trzecią odsłonę uniwersum. Produkcja skupiała się na rodzeństwie przemierzającym zniszczony świat w skradzionym Jaegerze podczas poszukiwań rodziców. Serial spotkał się z pozytywnym odbiorem, a później doczekał się również komiksowego rozwinięcia pod tytułem Pacific Rim: Blackout. Pacific Rim: Final Breach jest już dostępne w cyfrowej sprzedaży nakładem Legendary Comics.

