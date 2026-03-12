Supergirl z kolejną ważną zmianą. Twórcy nie mogą się zdecydować

Czy nowy kompozytor zdoła utrzymać stanowisko? To krzesło wydaje się być gorące.

Za kulisami filmu Supergirl znów doszło do istotnej roszady. Produkcja straciła kolejnego kompozytora, a jego miejsce zajęła nowa osoba. To już kolejna zmiana na tym stanowisku w ciągu zaledwie kilku miesięcy, co może sugerować, że twórcy wciąż szukają odpowiedniego brzmienia dla nadchodzącego widowiska. Supergirl ze zmianą kompozytora. To trzecia zmiana na tym stanowisku Według najnowszych informacji za muzykę do filmu odpowiadać będzie Claudia Sarne, która przejęła obowiązki po Tomie Holkenborgu (znanym także jako Junkie XL). Kompozytor nie jest już wymieniany w ekipie produkcyjnej. Oznacza to, że projekt zmienił autora ścieżki dźwiękowej już po raz trzeci.

Historia tych zmian zaczęła się w grudniu 2025 roku, kiedy ogłoszono, że muzykę do filmu stworzy Ramin Djawadi. Wybór wydawał się logiczny – kompozytor współpracował wcześniej z reżyserem Craigiem Gillespie przy filmie Fright Night. W lutym 2026 roku Djawadi opuścił jednak projekt, a jego miejsce zajął Holkenborg.

Junkie XL również miał doświadczenie z produkcjami DC. Pracował wcześniej z Hans Zimmer przy Batman v Superman: Dawn of Justice, a później skomponował muzykę do Zack Snyder's Justice League. Mimo to także on nie pozostał długo przy projekcie – kilka tygodni później jego miejsce zajęła Sarne. Czy ten zdoła utrzymać stanowisko? Trzy zmiany kompozytora w tak krótkim czasie to sytuacja dość nietypowa, zwłaszcza że do premiery filmu pozostało już tylko kilka miesięcy. Produkcja miała już przejść kilka pokazów testowych w różnych wersjach montażowych, a James Gunn oraz Gillespie prawdopodobnie wciąż dopracowują ostateczny kształt widowiska. Na razie nie wiadomo, czy częste roszady wynikają z problemów produkcyjnych, czy jedynie z napiętego harmonogramu twórców. Jedno jest jednak pewne – za kulisami Supergirl wciąż sporo się dzieje.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










