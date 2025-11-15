Nowa gra Splinter Cell została porzucona i przekształcona w grę-usługę, która okazała się porażką

Raport Jasona Schreiera ujawnia, że Ubisoft pracował nad zupełnie nową odsłoną Splinter Cella. Projekt jednak porzucono na rzecz modelu gier jako usługi. A to w prostej drodze doprowadziło do powstania XDefiant. Fani Sama Fishera od lat czekają na nową grę, zwłaszcza że remake serii ciągle napotyka problemy produkcyjne.

XDefiant to tak naprawdę porzucony Splinter Cell, na który tak czekaliście

Po premierze Splinter Cell: Blacklist w 2013 roku bohater pojawiał się jedynie w innych grach Ubisoftu, m.in. Ghost Recon: Wildlands czy Rainbow Six: Siege, a także w animowanym serialu Netflixa. W 2017 roku deweloperzy z AdHoc Studio i byli pracownicy Telltale Games rozpoczęli prace nad tajnym projektem, który miał być nową odsłoną serii. Zespół był podekscytowany możliwością stworzenia historii, która zachwyci fanów.