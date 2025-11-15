Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra Splinter Cell została porzucona i przekształcona w grę-usługę, która okazała się porażką

Jakub Piwoński
2025/11/15 16:30
Fakt ten ujawnia nowy raport.

Raport Jasona Schreiera ujawnia, że Ubisoft pracował nad zupełnie nową odsłoną Splinter Cella. Projekt jednak porzucono na rzecz modelu gier jako usługi. A to w prostej drodze doprowadziło do powstania XDefiant. Fani Sama Fishera od lat czekają na nową grę, zwłaszcza że remake serii ciągle napotyka problemy produkcyjne.

XDefiant
XDefiant

XDefiant to tak naprawdę porzucony Splinter Cell, na który tak czekaliście

Po premierze Splinter Cell: Blacklist w 2013 roku bohater pojawiał się jedynie w innych grach Ubisoftu, m.in. Ghost Recon: Wildlands czy Rainbow Six: Siege, a także w animowanym serialu Netflixa. W 2017 roku deweloperzy z AdHoc Studio i byli pracownicy Telltale Games rozpoczęli prace nad tajnym projektem, który miał być nową odsłoną serii. Zespół był podekscytowany możliwością stworzenia historii, która zachwyci fanów.

Decyzja Ubisoftu o skupieniu się na grach jako usługi zmieniła wszystko. Projekt Splinter Cella został porzucony, a prace przekształcono w XDefiant — strzelankę online łączącą postacie z The Division, Rainbow Six, Ghost Recon, Watch_Dogs, Far Cry, Assassin’s Creed i Splinter Cella. Po premierze w maju 2024 roku XDefiant zanotował milion unikalnych graczy, ale zainteresowanie szybko spadło, a gra zakończyła działalność w grudniu.

Remake Splinter Cella również napotyka trudności. Z projektu odeszli kolejni twórcy, w tym reżyser Andy Schmoll i poprzedni dyrektor kreatywny David Grivel. Brak informacji od Ubisoftu sprawia, że przyszłość Sama Fishera i serii pozostaje niepewna. Raport Schreiera pokazuje, że nowa odsłona była bliżej realizacji, niż ktokolwiek przypuszczał, ale decyzje biznesowe zmieniły kurs całego projektu.

Źródło:https://gamerant.com/new-splinter-cell-game-xdefiant/

Tagi:

News
Ubisoft
Splinter Cell
XDefiant
gra-usługa
nowa gra
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

