Remake Splinter Cell znowu w tarapatach. Ubisoft znów szuka nowego dyrektora projektu

Mikołaj Berlik
2025/10/22 09:45
Remake klasycznego Splinter Cell znów napotyka przeszkody.

Ubisoft ponownie poszukuje reżysera do Splinter Cell Remake, co oznacza, że prace nad długo oczekiwanym powrotem klasycznej serii skradanek znów napotkały problemy. Zgodnie z informacjami podanymi przez Tech4Gamers, ogłoszenie o pracę, które pojawiło się na stronie Ubisoftu, dotyczyło stanowiska Game Director w oddziale Ubisoft Toronto, odpowiedzialnym za rozwój projektu.

Splinter Cell Remake
Splinter Cell Remake

Splinter Cell Remake – kolejny reżyser opuszcza projekt

Z opisu oferty wynikało, że nowy dyrektor ma prowadzić zespół deweloperski oraz wprowadzać świeże pomysły do odświeżonej wersji gry. Warto przypomnieć, że w 2022 roku z Ubisoftu odszedł David Grivel, pierwotny reżyser remake’u, który pracował w firmie ponad dekadę. Od tego czasu studio nie zaprezentowało żadnych materiałów z rozgrywki ani szczegółowych aktualizacji.

Sytuacja przywodzi na myśl problematyczną produkcję Prince of Persia: The Sands of Time Remake, która również przechodziła przez liczne zmiany kadrowe. Mimo wszystko, zainteresowanie marką wciąż jest żywe – Netflix odświeżył serię animacją Splinter Cell: Deathwatch, stworzoną przez twórcę Johna Wicka, Dereka Kolstada.

Serial został dobrze przyjęty i szybko doczekał się zamówienia drugiego sezonu, co pokazuje, że gracze wciąż czekają na powrót Sama Fishera. Ubisoft jednak nie zdradził, na jakim etapie jest projekt remake’u ani czy jego pierwotna wizja zostanie zachowana. Fani mają nadzieję, że pomimo kolejnych zmian, tytuł w końcu powróci w godnej formie.

Źródło:https://insider-gaming.com/splinter-cell-remake-no-director-job-ubisoft/

