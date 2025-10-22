Remake Splinter Cell znowu w tarapatach. Ubisoft znów szuka nowego dyrektora projektu

Ubisoft ponownie poszukuje reżysera do Splinter Cell Remake, co oznacza, że prace nad długo oczekiwanym powrotem klasycznej serii skradanek znów napotkały problemy. Zgodnie z informacjami podanymi przez Tech4Gamers, ogłoszenie o pracę, które pojawiło się na stronie Ubisoftu, dotyczyło stanowiska Game Director w oddziale Ubisoft Toronto, odpowiedzialnym za rozwój projektu.

Splinter Cell Remake – kolejny reżyser opuszcza projekt

Z opisu oferty wynikało, że nowy dyrektor ma prowadzić zespół deweloperski oraz wprowadzać świeże pomysły do odświeżonej wersji gry. Warto przypomnieć, że w 2022 roku z Ubisoftu odszedł David Grivel, pierwotny reżyser remake’u, który pracował w firmie ponad dekadę. Od tego czasu studio nie zaprezentowało żadnych materiałów z rozgrywki ani szczegółowych aktualizacji.