Pamiętacie jeszcze Beyond Good & Evil 2? Gra nadal istnieje i poznaliśmy nowe szczegóły

Ubisoft wciąż rekrutuje pracowników do Beyond Good & Evil 2. Czy to się uda?

Choć od 2024 roku nie pojawiła się żadna oficjalna aktualizacja o Beyond Good & Evil 2, wygląda na to, że projekt wciąż żyje. Najnowsze oferty pracy opublikowane przez Ubisoft sugerują, że prace nad długo wyczekiwanym tytułem nadal trwają, a studio poszukuje między innymi głównego projektanta zadań. Nowe ogłoszenia o pracę ujawniają szczegóły o grze Jak zwraca uwagę serwis FRVR, opisy stanowisk zdradzają kilka świeżych informacji na temat gry, mimo wieloletniej ciszy ze strony Ubisoftu. W jednym ogłoszeniu możemy przeczytać:

Beyond Good & Evil 2 to osadzona w fascynującym uniwersum space opery przygodowa gra akcji z otwartym światem. Jest bezpośrednim prequelem klasycznej odsłony z 2003 roku. Ubisoft podkreśla również, że dzięki technologii silnika Voyager produkcja ma oferować płynne i organiczne eksplorowanie kosmosu oraz piractwo na skalę całego układu słonecznego, zarówno solo, jak i w trybie współpracy. To potwierdza, że pomimo licznych zmian i rzekomych “miękkich rebootów” projekt nadal zakłada formę prequela oraz elementy multiplayer. Jeśli w ostatnich latach dochodziło do poważnych przetasowań, nie wpłynęły one na podstawowe założenia gry.

Nowe rekrutacje mogą oznaczać, że prace ponownie ruszają po serii problemów, które trapiły projekt. Jednym z najpoważniejszych była nagła śmierć poprzedniego dyrektora kreatywnego, Emile’a Morela. W połączeniu z innymi komplikacjami wielu graczy zakładało, że Ubisoft w końcu skasuje ten rekordowo długo powstający tytuł. Mimo to, Beyond Good & Evil 2 uporczywie trwa przy życiu, od pierwszej zapowiedzi w 2008 roku, ponownego ogłoszenia w 2017, aż po obecne próby odbudowy zespołu. Nie należy jednak oczekiwać żadnych pokazów na nadchodzących wydarzeniach branżowych, w tym The Game Awards 2025. Na razie nie wiadomo, kiedy, ani czy w ogóle Beyond Good & Evil 2 doczeka się premiery. W tej chwili to jedna z największych niewiadomych w świecie gier.