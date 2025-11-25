Far Cry wróci w niezwykłej odsłonie. Twórca Fargo i Alien: Earth stoi za nowym serialem

Produkcja wykonawcza została powierzona Noah Hawleyowi, reżyserowi i scenarzyście znanemu z jak Fargo i Alien: Earth. W serialu zobaczymy Roba Maca (znanego również jako Rob McElhenney), aktora powiązanego z serialem It’s Always Sunny in Philadelphia. Seria Far Cry ugruntowała swoją pozycję jako kluczowy element gatunku survivalowych strzelanek pierwszoosobowych od czasu jej debiutu w 2004 roku. Choć od premiery ostatniej głównej odsłony, Far Cry 6, minęły cztery lata, franczyza utrzymuje wysoką popularność.

Każda gra w serii stanowi odrębną antologię, zabierającą graczy do rozmaitych lokalizacji na całym świecie. Elementami, które niezmiennie przyciągają fanów, są między innymi niezapomniani antagoniści, często portretowani przez uznane nazwiska, takie jak Troy Baker i Giancarlo Esposito. Telewizyjna adaptacja ma wiernie naśladować unikalną strukturę, którą cenią sobie gracze. Serial Far Cry również będzie utrzymany w formacie antologii, co zakłada, że każdy sezon będzie prezentował całkowicie inną obsadę i nową, odrębną narrację.

Noah Hawley wyraził swoje zamiłowanie do tego formatu w wywiadzie dla Variety.