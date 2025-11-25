Far Cry wróci w niezwykłej odsłonie. Twórca Fargo i Alien: Earth stoi za nowym serialem

Stacja FX oficjalnie zleciła produkcję serialu telewizyjnego opartego na niezwykle popularnej franczyzie Far Cry. Zamówienie dotyczy aktorskiej serii, która ma przenosić na mały ekran doświadczenia znane z wirtualnego świata.
Far Cry doczeka się adaptacji. Twórca Fargo stworzy serial inspirowany hitową serią gier
Produkcja wykonawcza została powierzona Noah Hawleyowi, reżyserowi i scenarzyście znanemu z jak Fargo i Alien: Earth. W serialu zobaczymy Roba Maca (znanego również jako Rob McElhenney), aktora powiązanego z serialem It’s Always Sunny in Philadelphia. Seria Far Cry ugruntowała swoją pozycję jako kluczowy element gatunku survivalowych strzelanek pierwszoosobowych od czasu jej debiutu w 2004 roku. Choć od premiery ostatniej głównej odsłony, Far Cry 6, minęły cztery lata, franczyza utrzymuje wysoką popularność.
Każda gra w serii stanowi odrębną antologię, zabierającą graczy do rozmaitych lokalizacji na całym świecie. Elementami, które niezmiennie przyciągają fanów, są między innymi niezapomniani antagoniści, często portretowani przez uznane nazwiska, takie jak Troy Baker i Giancarlo Esposito. Telewizyjna adaptacja ma wiernie naśladować unikalną strukturę, którą cenią sobie gracze. Serial Far Cry również będzie utrzymany w formacie antologii, co zakłada, że każdy sezon będzie prezentował całkowicie inną obsadę i nową, odrębną narrację.
Noah Hawley wyraził swoje zamiłowanie do tego formatu w wywiadzie dla Variety.
To, co uwielbiam w serii gier Far Cry, to fakt, że jest antologią. Każda odsłona jest wariacją na ten sam temat, tak jak każdy sezon Fargo stanowi jego własną wariację. Możliwość stworzenia dużego serialu akcji, który może zmieniać się z roku na rok, a jednocześnie za każdym razem badać naturę człowieka przez złożoną i chaotyczną perspektywę, to spełnienie marzeń. Cieszę się na współpracę z Robem i przeniesienie naszej wspólnej, bezczelnej i ambitnej wizji na ekran.
Rob Mac skomentował współpracę, określając możliwość pracy z Hawleyem jako zrealizowane marzenie.
Możliwość pracy u boku Noaha Hawleya to spełnienie marzeń. Ubisoft okazał się niezwykle hojny, powierzając nam jeden z najbardziej ikonicznych światów w historii gier wideo. A przez cały ten czas moja rodzina z FX nieustannie mnie wspiera, okazując wiarę i zaufanie.
Choć szczegóły dotyczące samej fabuły pierwszego sezonu są obecnie ograniczone, wiadomo, że Rob Mac ma objąć w nim jedną z głównych ról. Na chwilę obecną nie podano niestety ani dokładnej daty premiery, ani dodatkowych nazwisk w obsadzie serialu.
