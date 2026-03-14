Nowa gra od ojca Silent Hilla powstaje. "Nie tworzymy rzeczy, które mógłby przygotować ktokolwiek inny"

Seria Silent Hill narodziła się w 1999 roku, bo to właśnie narodziła się pierwsza odsłona tej serii. Co ciekawe, była ona jednocześnie ostatnią dla ojca serii.
Ten jeszcze w tym samym roku odszedł do Sony. Od kilku lat zaś działa już w obrębie własnego studia.
Ojciec serii Silent Hill zapowiada nową grę
Niemniej Keiichiro Toyama w swoim CV ma nie tylko wspomnianą pierwszą odsłonę serii Silent Hill, której był reżyserem i do której napisał scenariusz. Te same funkcje pełnił przy okazji wydanej pod szyldem Sony trylogii Siren, a dodatkowo wyreżyserował on dwie części Gravity Rush. Od 2020 roku jest on jednak szefem stworzonego przez siebie Bokeh Game Studio, gdzie towarzyszą mu również producent The Last Guardian, Kazunobu Sato, oraz pracujący również nad Siren i Gravity Rush Junya Okura. Teraz studio z siedzibą w Tokio ogłosiło, iż rozpoczyna prace nad nowym, ważnym dla siebie projektem.
W długim wpisie zakomunikował to sam Toyama:
Wydany w listopadzie 2024 roku Slitterhead był naszym pierwszym dziełem, jakie zaprezentowaliśmy światu. Pytania o to, czy po założeniu studia, z tym konkretnym zespołem i przy takim podejściu, będziemy w stanie w ogóle ukończyć grę, towarzyszyły nam nieustannie. Nadanie projektowi finalnego kształtu sprawiło, że poczuliśmy, iż w końcu „stanęliśmy na linii startu”.
Fundament tworzenia gier w Bokeh Game Studio jest bardzo prosty: oryginalność.
Nie tworzymy rzeczy, które mógłby przygotować ktokolwiek inny. Nie chodzi tu o zwykłe silenie się na ekscentryczność, ale o postawę, w której do samego końca nie porzucamy pytań: „Dlaczego to tworzymy?” i „Dlaczego to właśnie my musimy to zrobić?”. To nieustanne poszukiwanie form wyrazu, do których tylko my możemy dotrzeć.
Chcemy tworzyć z ludźmi, którzy rezonują z tą postawą. Z osobami, które mimo rozterek czy wątpliwości zachowują wolę stworzenia „czegoś interesującego” i potrafią podjąć wyzwanie kreacji.
Obecnie całe studio pracuje nad nowym projektem. Ponieważ przechodzimy przez proces prób i błędów już od wczesnego etapu, nie jest to droga łatwa. Jednak dzięki temu można mieć głęboki wpływ na fundamenty dzieła – nasze wybory i dylematy bezpośrednio kształtują tę grę. Uważam, że zaangażowanie się w projekt na tym etapie będzie doświadczeniem nie do zastąpienia.
Z niecierpliwością czekam na możliwość rozwijania tego projektu wspólnie z Wami. Czekamy na Wasze zgłoszenia.
GramTV przedstawia:
Jak zostało wspomniane, jedynym jak dotychczas tytułem stworzonym przez Bokeh Game Studio jest Slitterhead. Produkcja ta ukazała się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Podobnie jak Silent Hill i Siren, była ona horrorem, ale została średnio przyjęta. Dość powiedzieć, że w zależności od platformy średnia jej ocen na Metacriticu waha się między 62 a 68 na 100. Wiadomo jednak, że nowy projekt Toyamy i jego ekipy nie będzie kontynuacją Slitterhead.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!