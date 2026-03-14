Nowa gra od ojca Silent Hilla powstaje. "Nie tworzymy rzeczy, które mógłby przygotować ktokolwiek inny"

W długim wpisie zakomunikował to sam Toyama:

Wydany w listopadzie 2024 roku Slitterhead był naszym pierwszym dziełem, jakie zaprezentowaliśmy światu. Pytania o to, czy po założeniu studia, z tym konkretnym zespołem i przy takim podejściu, będziemy w stanie w ogóle ukończyć grę, towarzyszyły nam nieustannie. Nadanie projektowi finalnego kształtu sprawiło, że poczuliśmy, iż w końcu „stanęliśmy na linii startu”.

Fundament tworzenia gier w Bokeh Game Studio jest bardzo prosty: oryginalność.

Nie tworzymy rzeczy, które mógłby przygotować ktokolwiek inny. Nie chodzi tu o zwykłe silenie się na ekscentryczność, ale o postawę, w której do samego końca nie porzucamy pytań: „Dlaczego to tworzymy?” i „Dlaczego to właśnie my musimy to zrobić?”. To nieustanne poszukiwanie form wyrazu, do których tylko my możemy dotrzeć.

Chcemy tworzyć z ludźmi, którzy rezonują z tą postawą. Z osobami, które mimo rozterek czy wątpliwości zachowują wolę stworzenia „czegoś interesującego” i potrafią podjąć wyzwanie kreacji.

Obecnie całe studio pracuje nad nowym projektem. Ponieważ przechodzimy przez proces prób i błędów już od wczesnego etapu, nie jest to droga łatwa. Jednak dzięki temu można mieć głęboki wpływ na fundamenty dzieła – nasze wybory i dylematy bezpośrednio kształtują tę grę. Uważam, że zaangażowanie się w projekt na tym etapie będzie doświadczeniem nie do zastąpienia.

Z niecierpliwością czekam na możliwość rozwijania tego projektu wspólnie z Wami. Czekamy na Wasze zgłoszenia.