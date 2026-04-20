THQ Nordic stawia na Switcha 2. W tle aż 7 nieujawnionych projektów

Maciej Petryszyn
2026/04/20 18:00
THQ Nordic szykuje na ten rok kilka ciekawych premier. I nie są to niepoparte w niczym podejrzenia, a ugruntowane wnioski.

Wnioski wyciągnięte na podstawie strony internetowej szwedzkiego wydawcy. Co tam znajdziemy?

Niespodziewanie THQ Nordic ogłosiło, iż “już wkrótce” ukaże się aż 7 nieujawnionych dotychczas projektów przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch 2. Jakby tego było mało, sześć produkcji zmierza również na pierwszego Switcha. Trudno jednak oczekiwać, by mowa była o 13 pozycjach – większość, o ile nawet nie wszystkie tytuły z NS, to prawdopodobnie te same, które THQ zamierza wydać również na NS2. Nie wiadomo również, czy mowa tutaj o zupełnie nowych grach, czy też portach już wydanych projektów. Niemniej sam fakt, że mowa o aż 7 powstających produkcjach, robi wrażenie.

Niewykluczone, że pod tymi tajemniczymi “pudełkami” na stronie internetowej kryje się np. zapowiedziany na 5 czerwca tego roku remake pierwszego Gothica, chociaż to oczywiście jedynie medialne rozważania. Ponadto Szwedzi planują w bliżej nieokreślonej przyszłości wypuścić na rynek również m.in. Tides of Tomorrow, Fatekeeper, Darksiders 4 czy też The Guild – Europa 1410. Wydaje się prawdopodobne, że przynajmniej część z tych gier prędzej czy później doczeka się portów na Nintendo Switch 2 (lub może nawet i 1?). Biorąc pod uwagę dotychczasowe poczynania wydawcy byłby to ruch jak najbardziej logicznych.

Wszak THQ Nordic ewidentnie kładzie duży nacisk na to, by nie pozostawiać konsoli Japończyków osieroconej. W efekcie w październiku NS1 dostanie SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, podczas gdy na NS2 zawitają Epic Mickey: Rebrushed, Sacred 2 Remaster i dwie odsłony Destroy All Humans!

Źródło:https://insider-gaming.com/thq-nordic-teases-7-unnanounced-games-for-nintendo-switch-2/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

