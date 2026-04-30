Zmiana warty w Hearts of Iron 4. Wieloletni reżyser opuszcza projekt

Dla rozwijanej od lat produkcji to spore wydarzenie. Pytanie, dokąd doprowadzi ono HoI-a?

Reżyser Hearts of Iron 4 opuszcza projekt

Częścią zespołu pracującego nad Hearts of Iron 4 nie jest już Peter “Arheo” Nicholson. O tej zmianie poinformował sam deweloper za pośrednictwem oficjalnego forum Paradox Interactive. Co jednak istotne, ruch ten nie jest w żaden sposób związany z kondycją samego HoI 4, które dopiero co otrzymało kolejnego rozszerzenie. Zamiast tego Nicholson przechodzi do Paradox Development Studio Gold, gdzie będzie działał w ramach nowego projektu. Projektu, o którym na ten moment nie wiemy absolutnie nic poza tym, że więcej na jego temat mamy dowiedzieć się dopiero w przyszłości. Aczkolwiek nie wiadomo, jak odległej. Tak samo jak nie wiadomo, kto przejmie pałeczkę po Arheo.