Zmiana warty w Hearts of Iron 4. Wieloletni reżyser opuszcza projekt

Zmiana warty w Hearts of Iron 4. Z produkcją żegna się bowiem jej wieloletni reżyser.
Dla rozwijanej od lat produkcji to spore wydarzenie. Pytanie, dokąd doprowadzi ono HoI-a?
Reżyser Hearts of Iron 4 opuszcza projekt
Częścią zespołu pracującego nad Hearts of Iron 4 nie jest już Peter “Arheo” Nicholson. O tej zmianie poinformował sam deweloper za pośrednictwem oficjalnego forum Paradox Interactive. Co jednak istotne, ruch ten nie jest w żaden sposób związany z kondycją samego HoI 4, które dopiero co otrzymało kolejnego rozszerzenie. Zamiast tego Nicholson przechodzi do Paradox Development Studio Gold, gdzie będzie działał w ramach nowego projektu. Projektu, o którym na ten moment nie wiemy absolutnie nic poza tym, że więcej na jego temat mamy dowiedzieć się dopiero w przyszłości. Aczkolwiek nie wiadomo, jak odległej. Tak samo jak nie wiadomo, kto przejmie pałeczkę po Arheo.
Sam Nicholson przyznał, że nie jest w stanie dzielić czasu między dwa tytuły:
Chociaż głęboko zależy mi na sukcesie obu tych projektów, dzielenie mojego czasu i wysiłków między różne priorytety nie jest rozwiązaniem zrównoważonym ani dla mnie, ani dla projektu i jego licznych fanów. Mieliśmy już przygotowane plany sukcesji na tę okoliczność i wkrótce usłyszycie o nich więcej. Zdecydowałem się nieco przyspieszyć to ogłoszenie dla własnego dobra oraz po to, by społeczność dowiedziała się o nadchodzącej zmianie z wyprzedzeniem.
Praca nad Hearts of Iron oraz współpraca ze społecznością była dla mnie satysfakcjonująca, inspirująca i radosna przez ostatnie pięć lat. Będzie mi tego bardzo brakować, ale jednocześnie cieszę się, że mogę odpocząć od tego wszystkiego. Nadal tu będę i będę cieszył się przyszłością HoI4 jako fan.
GramTV przedstawia:
Hearts of Iron 4 trafiło na rynek 6 czerwca 2016 roku, co oznacza, że niedługo będzie obchodzić 10. urodziny. Niemniej mimo upływu czasu drugowojenna strategia regularnie otrzymuje nową zawartość w ramach płatnych dodatków. Ich odbiór jest z reguły dość mieszany, ale mimo stale pojawiają się nowe, co pozwala domniemywać, iż pomimo krytyki jest wierne grono graczy kupujących kolejne DLC. Najświeższe z nich to wydane 22 kwietnia Peace of Our Time, skupione na Czechosłowacji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!