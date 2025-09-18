Nowa gra Marvela wycieka. Pierwszy fragment rozgrywki i screeny z Marvel 1943: Rise of Hydra

Właśnie tak drugowojenny wersja Czarnej Pantery rozprawia się ze swoimi przeciwnikami.
Skydance New Media szykuje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier osadzonych w uniwersum Marvela. Projekt, nad którym czuwa Amy Hennig, scenarzystka znana z serii Uncharted i Legacy of Kain, opowie historię Kapitana Ameryki oraz Czarnej Pantery w czasach II wojny światowej.
Marvel 1943: Rise of Hydra – wyciekł pierwszy gameplay i nowe screeny z gry
Do tej pory nie zobaczyliśmy jednak ani sekundy właściwej rozgrywki, co budziło pewne wątpliwości, czy tytuł faktycznie zaoferuje coś więcej niż piękne widoki. Teraz w sieci pojawiły się materiały deweloperskie, które po raz pierwszy pokazują elementy gameplayu z udziałem Czarnej Pantery.
Opublikowane przez jednego z twórców materiały pochodzą z lat 2022–2023 i przedstawiają różnorodne lokacje, które mają znaleźć się w grze. Na zrzutach ekranów widać m.in. paryskie zaułki, tarasy, tunele metra czy wnętrza luksusowego hotelu. W jednej z grafik widać też grotę, co może sugerować, że część wydarzeń rozegra się pod ziemią.
Najciekawszym elementem wycieku jest krótki fragment rozgrywki, w którym Czarna Pantera wdziera się do sali przez okno tarasowe i staje do walki z grupą żołnierzy. Na nagraniu widać, jak Czarna Pantera błyskawicznie przeskakuje przez stoły, unika kul i rozbraja przeciwników. Jego ruchy są płynne i przypominają parkour.
Walka ma być bardzo dynamiczna i interaktywna i na materiale widać, jak przeciwnicy strącają butelki podczas strzelania, a sam bohater przewraca elementy otoczenia, wykonując efektowne ataki z wyskoku. Pokazano również podstawowe elementy systemu walki, takie jak uniki czy ataki dystansowe.
Na żadnym z ujawnionych materiałów nie pojawia się Kapitan Ameryka, co może wynikać z faktu, że udostępnione pliki przedstawiają jedynie wczesny etap produkcji. Możliwe też, że artysta odpowiedzialny za te fragmenty pracował wyłącznie nad postacią Czarnej Pantery.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!