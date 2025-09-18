Nowa gra Marvela wycieka. Pierwszy fragment rozgrywki i screeny z Marvel 1943: Rise of Hydra

Właśnie tak drugowojenny wersja Czarnej Pantery rozprawia się ze swoimi przeciwnikami.

Skydance New Media szykuje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier osadzonych w uniwersum Marvela. Projekt, nad którym czuwa Amy Hennig, scenarzystka znana z serii Uncharted i Legacy of Kain, opowie historię Kapitana Ameryki oraz Czarnej Pantery w czasach II wojny światowej. Marvel 1943: Rise of Hydra – wyciekł pierwszy gameplay i nowe screeny z gry Pierwsza zapowiedź produkcji pojawiła się w 2022 roku w formie krótkiego teasera, a w zeszłym roku podczas GDC 2024 twórcy pokazali widowiskowy zwiastun stworzony na silniku Unreal Engine 5. Imponująca oprawa graficzna sprawiła, że gra natychmiast przyciągnęła uwagę fanów Marvela.

Do tej pory nie zobaczyliśmy jednak ani sekundy właściwej rozgrywki, co budziło pewne wątpliwości, czy tytuł faktycznie zaoferuje coś więcej niż piękne widoki. Teraz w sieci pojawiły się materiały deweloperskie, które po raz pierwszy pokazują elementy gameplayu z udziałem Czarnej Pantery. Opublikowane przez jednego z twórców materiały pochodzą z lat 2022–2023 i przedstawiają różnorodne lokacje, które mają znaleźć się w grze. Na zrzutach ekranów widać m.in. paryskie zaułki, tarasy, tunele metra czy wnętrza luksusowego hotelu. W jednej z grafik widać też grotę, co może sugerować, że część wydarzeń rozegra się pod ziemią. Co istotne, wszystkie dotychczas ujawnione lokacje osadzone są w Paryżu, który jest jednym z dwóch potwierdzonych miejsc akcji. Drugim jest Wakanda, ojczyzna Czarnej Pantery, ale jak dotąd pokazano z niej jedynie pojedynczą grafikę udostępnioną przez Entertainment Weekly.

Najciekawszym elementem wycieku jest krótki fragment rozgrywki, w którym Czarna Pantera wdziera się do sali przez okno tarasowe i staje do walki z grupą żołnierzy. Na nagraniu widać, jak Czarna Pantera błyskawicznie przeskakuje przez stoły, unika kul i rozbraja przeciwników. Jego ruchy są płynne i przypominają parkour. Walka ma być bardzo dynamiczna i interaktywna i na materiale widać, jak przeciwnicy strącają butelki podczas strzelania, a sam bohater przewraca elementy otoczenia, wykonując efektowne ataki z wyskoku. Pokazano również podstawowe elementy systemu walki, takie jak uniki czy ataki dystansowe. Na żadnym z ujawnionych materiałów nie pojawia się Kapitan Ameryka, co może wynikać z faktu, że udostępnione pliki przedstawiają jedynie wczesny etap produkcji. Możliwe też, że artysta odpowiedzialny za te fragmenty pracował wyłącznie nad postacią Czarnej Pantery. Niestety na premierę Marvel 1943: Rise of Hydra przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Według ostatnich doniesień debiutu gry doczekamy się dopiero w przyszłym roku.

