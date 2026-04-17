Darmowa gra w Epic Games Store. Nowe RPG wydane kilka miesięcy temu w prezencie

Gracze mogą zaoszczędzić ponad 80 zł na nowej ofercie od sklepu Epic Games.

Wczoraj Epic Games Store tradycyjnie jak co czwartek rozdało kolejną grę całkowicie za darmo. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek i sklep ma w zanadrzu jeszcze jeden tytuł w prezencie. Tym razem użytkownicy mogą bez żadnych opłat odebrać Undead: Rise of the Betrayed King, czyli niezależne RPG stworzone przez Artaka Avetisyana. Co istotne, produkcja zadebiutowała na rynku 11 grudnia 2025 roku i po zaledwie czterech miesiącach gracze mogą sprawdzić ten tytuł całkowicie za darmo. Warto wspomnieć, że Undead: Rise of the Betrayed King znajduje się obecnie we wczesnym dostępie, a jego regularna cena wynosi 84 zł w Epic Games Store. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.

W świecie pogrążonym w mroku pradawny smok przybiera postać barbarzyńcy, aby polować na siły nieumarłych, pozostając niewidocznym dla ludzi, którzy boją się i nienawidzą wszystkich smoków. Jesteś ostatnim ocalałym złotym smokiem, zmuszonym ukrywać swoją prawdziwą naturę, gdy świat powoli upada pod naporem mrocznej magii. Eksploruj ponure krypty, walcz z hordami nieumarłych, odkrywaj pradawne zaklęcia i wytycz własną ścieżkę w fabularnej grze akcji fantasy o realistycznej oprawie wizualnej, stworzonej przez jednego dewelopera przy użyciu Unreal Engine 5 – czytamy w opisie gry.

Nowe RPG w prezencie od Epic Games Store

Aby odebrać Undead: Rise of the Betrayed King za darmo, udajcie się pod ten adres. Wystarczy jedynie kliknąć w „Zdobądź” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlającymi się na stronie. Promocja trwa tylko do 24 kwietnia do godziny 2:00 czasu polskiego.