Darmowa gra w Epic Games Store. Nowe RPG wydane kilka miesięcy temu w prezencie

Wczoraj Epic Games Store tradycyjnie jak co czwartek rozdało kolejną grę całkowicie za darmo. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek i sklep ma w zanadrzu jeszcze jeden tytuł w prezencie. Tym razem użytkownicy mogą bez żadnych opłat odebrać Undead: Rise of the Betrayed King, czyli niezależne RPG stworzone przez Artaka Avetisyana. Co istotne, produkcja zadebiutowała na rynku 11 grudnia 2025 roku i po zaledwie czterech miesiącach gracze mogą sprawdzić ten tytuł całkowicie za darmo. Warto wspomnieć, że Undead: Rise of the Betrayed King znajduje się obecnie we wczesnym dostępie, a jego regularna cena wynosi 84 zł w Epic Games Store. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły promocji.
W świecie pogrążonym w mroku pradawny smok przybiera postać barbarzyńcy, aby polować na siły nieumarłych, pozostając niewidocznym dla ludzi, którzy boją się i nienawidzą wszystkich smoków.
Jesteś ostatnim ocalałym złotym smokiem, zmuszonym ukrywać swoją prawdziwą naturę, gdy świat powoli upada pod naporem mrocznej magii.
Eksploruj ponure krypty, walcz z hordami nieumarłych, odkrywaj pradawne zaklęcia i wytycz własną ścieżkę w fabularnej grze akcji fantasy o realistycznej oprawie wizualnej, stworzonej przez jednego dewelopera przy użyciu Unreal Engine 5 – czytamy w opisie gry.
Nowe RPG w prezencie od Epic Games Store
Aby odebrać Undead: Rise of the Betrayed King za darmo, udajcie się pod ten adres. Wystarczy jedynie kliknąć w „Zdobądź” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlającymi się na stronie. Promocja trwa tylko do 24 kwietnia do godziny 2:00 czasu polskiego.
