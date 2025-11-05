Sony znów testuje „dynamiczne ceny gier”. Użytkownikom PS Store wyświetlają się różne ceny

Korporacyjna chciwość wchodzi w nowy etap?

Coraz więcej graczy zwraca uwagę na to, że ceny gier w sklepie PlayStation Store mogą się różnić w zależności od konta użytkownika. Według najnowszych doniesień Sony ma ponownie eksperymentować z tzw. dynamicznym systemem cen, który dostosowuje koszt produktu do indywidualnego profilu gracza. PlayStation Store testuje dynamiczne ceny gier Dynamiczne ceny gier to zjawisko dobrze znane z innych branż, zwłaszcza muzycznej. W przypadku koncertów czy wydarzeń sportowych algorytmy potrafią automatycznie podnosić lub obniżać ceny biletów w zależności od popytu. Teraz wygląda na to, że podobny mechanizm może być stosowany również w świecie gier.

Pierwsze sygnały o takim systemie w PlayStation Store pojawiły się już w 2024 roku. Wówczas część użytkowników zauważyła, że te same tytuły mogą kosztować różne kwoty w zależności od tego, czy dana osoba jest zalogowana na swoje konto, czy przegląda ofertę anonimowo. Na Reddicie ponownie pojawiły się nowe przykłady potwierdzające, że sytuacja się powtarza. Jeden z graczy opisał, że zamierzał kupić Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, ale zauważył, że cena różni się w zależności od konta. Na swoim koncie gra w promocji kosztowała 19,99 dolarów, zaś na drugim już 14,99 dolarów. Byłem podekscytowany, że w końcu kupię Red Dead Redemption 2, dopóki nie zauważyłem, że na koncie mojej żony gra kosztuje mniej – napisał użytkownik.

GramTV przedstawia:

Według użytkownika oba konta korzystały z tej samej konsoli, waluty i regionu, ale mimo to cena gry różniła się aż o pięć dolarów. Zjawisko to sugeruje, że Sony może wykorzystywać algorytmy analizujące zachowania graczy. Na końcową cenę mogłyby wpływać takie czynniki jak liczba godzin spędzonych przy grach, historia zakupów czy długość oczekiwania na konkretny tytuł dodany do listy życzeń. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, PlayStation może stanąć w obliczu poważnej krytyki ze strony społeczności. Dynamiczne ceny w branży gier budzą kontrowersje, gdyż fani obawiają się, że zamiast równego traktowania otrzymają system, który karze ich za lojalność wobec marki, gdyż według Sony, są w stanie zapłacić za grę więcej od innych użytkowników.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.