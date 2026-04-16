Nowy Han Solo z Gwiezdnych wojen wywołał burzę. Postać wyśmiewana przez fanów za swój wygląd

Nie wygląda to za dobrze.

Nowa wersja kultowego przemytnika, którego w filmach odgrywał Harrison Ford, została zaprezentowana w krótkim materiale opublikowanym w mediach społecznościowych. Zapowiedź utrzymano w lekkim tonie i nawiązywała ona do jednego z najbardziej znanych cytatów bohatera.

W Disneyland Park już wkrótce pojawi się jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci uniwersum Gwiezdnych wojen. Han Solo zadebiutuje w strefie Star Wars: Galaxy’s Edge 29 kwietnia, jednak pierwsza prezentacja bohatera wywołała mieszane, a momentami bardzo krytyczne reakcje fanów.

Nigdy nie mów mi, jakie są szanse. Poznaj Hana Solo, kapitana Sokoła Millennium, w Star Wars Galaxy’s Edge w Disneyland Park już od 29 kwietnia.

Entuzjazm twórców nie przełożył się jednak na odbiór wśród społeczności. W komentarzach szybko pojawiły się głosy sugerujące, że nowa interpretacja postaci nie oddaje jej charakteru ani wyglądu znanego z filmów.

Eee. To nie jest Harrison Ford.

Część użytkowników zwracała uwagę, że postać wygląda zbyt anonimowo i nie wyróżnia się na tle innych aktorów wcielających się w bohaterów w parkach Disneya.

Przepraszam, ale to po prostu jakiś gość. Mają podobny problem ze Star-Lordem.

Nie zabrakło również bardziej prześmiewczych opinii, w których porównywano Hana Solo do innych Disneyowskich postaci, sugerując, że stracił swój charakterystyczny buntowniczy wizerunek.

Czyli Disney zamienił kosmicznego księcia w Księcia z bajki. Dajcie spokój, przecież on strzelał pierwszy.

Chwila..... to nie Han. Widzę Gastona, kiedy na niego patrzę

