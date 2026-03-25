Nowa FIFA oficjalnie zapowiedziana

Po 4 latach przerwy seria FIFA powraca. Ale już nie pod kuratelą Electronic Arts, które rozwija już swój własny cykl, EA FC.

Panie i Panowie – oto FIFA Heroes! Na razie otrzymaliśmy jedynie trailer, w którym nie znalazło się jednak miejsce dla pełnoprawnego gameplayu.

Nadchodzi FIFA Heroes, gdzie realizm… nie istnieje

Fani realizmu już teraz mogą jednak zmniejszyć oczekiwania, bo FIFA Heroes nie będzie kontynuować tradycji poprzedników. Gry od EA Sports nie były może pełnoprawnymi symulatorami piłki nożnej, ale pomimo zręcznościowego sznytu trzymały się twardo ram tego, co prawdziwe. Tutaj jest inaczej, bo już w otrzymanym materiale możemy zauważyć, że po jednym boisku biegają Maradona, Jack Grealish, Lautaro Martinez, a także… Thor czy też oficjalne maskotki mistrzostw świata. Na grafikach promocyjnych widać też m.in. Zeusa czy też Sun Wukonga. Całość utrzymana jest w mocno kreskówkowej stylistyce.