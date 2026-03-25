Nowa FIFA oficjalnie zapowiedziana

Maciej Petryszyn
2026/03/25 19:00
Po 4 latach przerwy seria FIFA powraca. Ale już nie pod kuratelą Electronic Arts, które rozwija już swój własny cykl, EA FC.

Panie i Panowie – oto FIFA Heroes! Na razie otrzymaliśmy jedynie trailer, w którym nie znalazło się jednak miejsce dla pełnoprawnego gameplayu.

FIFA Heroes
Nadchodzi FIFA Heroes, gdzie realizm… nie istnieje

Fani realizmu już teraz mogą jednak zmniejszyć oczekiwania, bo FIFA Heroes nie będzie kontynuować tradycji poprzedników. Gry od EA Sports nie były może pełnoprawnymi symulatorami piłki nożnej, ale pomimo zręcznościowego sznytu trzymały się twardo ram tego, co prawdziwe. Tutaj jest inaczej, bo już w otrzymanym materiale możemy zauważyć, że po jednym boisku biegają Maradona, Jack Grealish, Lautaro Martinez, a także… Thor czy też oficjalne maskotki mistrzostw świata. Na grafikach promocyjnych widać też m.in. Zeusa czy też Sun Wukonga. Całość utrzymana jest w mocno kreskówkowej stylistyce.

W oficjalnym opisie opublikowanego trailera przeczytamy:

Zostań legendą w FIFA Heroes. Wkrocz na boisko jako jedna z największych ikon futbolu – Maradona. Dołącz do oficjalnych maskotek FIFA World Cup, fikcyjnych bohaterów oraz gwiazd przeszłości i teraźniejszości największego turnieju sportowego na świecie.

Szybka i szalona rozgrywka 5 na 5. Przygotuj się na błyskawiczne i chaotyczne mecze, które sprawią, że natychmiast będziesz chciał zawiązać sznurowadła. Graj według luźnych zasad i daj się porwać szalonej fizyce. Wykorzystuj supermoce i zdominuj boisko, opanowując epickie sztuczki oraz ładując spektakularne bramki prosto w „okienko”.

Zbuduj swoją drużynę marzeń. Stwórz skład złożony z supergwiazd i legend. Wyraź swoją osobowość, zbierz ekipę i rywalizuj ze znajomymi o najbardziej widowiskowe akcje oraz upragnione zwycięstwo.

Wygląda więc na to, że FIFA Heroes będzie dość luźno podchodzić do takich kwestii, jak fizyka czy też realizm. Kiedy ukaże się wspomniany tytuł? Na razie nie wiadomo. Co więcej, nie podano również platform docelowych, aczkolwiek na trailerze widać grę odpaloną na telefonie marki Motorola, co pozwala domniemywać, iż mamy tutaj do czynienia z pozycją mobilną. Warto wspomnieć, że to już druga nadchodząca na licencji FIFA. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że wspólną grę z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej przygotowuje również Netflix.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-fifa-game-revealed-with-exclusive-early-access/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 19:32

Nawet Bezimienny się załapał do kadry Argentyny i zagra z nr 20 ;p




