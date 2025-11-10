„Nowa era MMORPG” w drodze. NCSoft może ujawnić Horizon MMO podczas G-Star 2025

NCSoft szykuje się do udziału w G-Star 2025, które odbędzie się w Busan. Firma nie tylko weźmie udział w targach, ale stanie się ich głównym sponsorem. Jeden z projektów, który ma zostać zaprezentowany, jest określany przez firmę jako „nowa era MMORPG”.
NCSoft zapowiada „nową erę MMORPG”. Czy na G-Star 2025 zobaczymy Horizon MMO?
Podczas G-Star 2025 NCSoft ma pokazać Aion 2 wraz z grywalnym demem. Zainteresowani będą mogli sprawdzić między innymi kreator postaci. Największe emocje budzi jednak inna, wciąż nieujawniona produkcja.
Potencjalna prezentacja tej gry na G-Star 2025, które potrwa od 13 do 16 listopada, jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę ramy czasowe prac nad projektem. Doniesienia wskazują, że prace nad MMO w świecie Horizon rozpoczęły się już w 2021 roku, co czyni rok 2025 dobrym momentem na oficjalną premierę i prezentację.