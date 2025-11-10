Zaloguj się lub Zarejestruj

„Nowa era MMORPG” w drodze. NCSoft może ujawnić Horizon MMO podczas G-Star 2025

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 16:30
NCSoft może zaskoczyć graczy na G-Star 2025.

NCSoft szykuje się do udziału w G-Star 2025, które odbędzie się w Busan. Firma nie tylko weźmie udział w targach, ale stanie się ich głównym sponsorem. Jeden z projektów, który ma zostać zaprezentowany, jest określany przez firmę jako „nowa era MMORPG”.

NCSoft zapowiada „nową erę MMORPG”. Czy na G-Star 2025 zobaczymy Horizon MMO?

Podczas G-Star 2025 NCSoft ma pokazać Aion 2 wraz z grywalnym demem. Zainteresowani będą mogli sprawdzić między innymi kreator postaci. Największe emocje budzi jednak inna, wciąż nieujawniona produkcja.

Spekuluje się, że tym tajnym projektem jest MMORPG osadzone w postapokaliptycznym świecie Horizon. Według doniesień z przecieków, tytuł ten funkcjonuje w wewnętrznych strukturach pod kryptonimem Projekt Skyline.

Potencjalna prezentacja tej gry na G-Star 2025, które potrwa od 13 do 16 listopada, jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę ramy czasowe prac nad projektem. Doniesienia wskazują, że prace nad MMO w świecie Horizon rozpoczęły się już w 2021 roku, co czyni rok 2025 dobrym momentem na oficjalną premierę i prezentację.

Warto też wspomnieć, że status tego projektu był wcześniej tematem zamieszania. Plotki sugerowały anulowanie Projektu H, który pierwotnie był utożsamiany z Horizon MMO. Jednakże późniejsze informacje wyjaśniły sytuację – anulowany Projekt H był inną, niezwiązaną z tym uniwersum grą.

Źródło:https://gamingbolt.com/horizon-mmorpg-might-be-officially-unveiled-at-g-star-2025-rumour

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:46
dariuszp napisał:

Taaaa... dostaniemy pewnie taki sam projekt jak wszystkie inne. I skończy się tak samo. Martwy po kilku miesiącach, potem zamknięty po paru latach albo szybciej. Bo nigdy się nie nauczą. 

Gatunek MMO w zasadzie umarł dla mnie. To jest wręcz śmieszne że najlepsze MMO w jakie mogę dzisiaj grać to Ultima Online na prywatnym serwerze. To jest wszystko co rynek może zaoferować. 

Dla mnie nadal jest FF XIV, nadal nie skończyłem fabuły. Tylko, że nie mam czasu :( Już 3x podchodziło do odnowienia abonamentu, ale koniec końców stwierdziłem, że i tak nie będę miał kiedy w to grać.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:07

Taaaa... dostaniemy pewnie taki sam projekt jak wszystkie inne. I skończy się tak samo. Martwy po kilku miesiącach, potem zamknięty po paru latach albo szybciej. Bo nigdy się nie nauczą. 

Gatunek MMO w zasadzie umarł dla mnie. To jest wręcz śmieszne że najlepsze MMO w jakie mogę dzisiaj grać to Ultima Online na prywatnym serwerze. To jest wszystko co rynek może zaoferować. 




