Trwają prace nad grą MMORPG opartą na Horizon: Zero Dawn – plotka

Kurakasis dodał również, że wcześniej NCSoft zarejestrował domenę dla czegoś, co ma być grą zatytułowaną Land of Salvation. Land of Salvation potencjalnie może być więc oficjalnym tytułem dla MMORPG-a Horizon. Jak twierdzi Kurakasis, jest to jedyna niezapowiedziana gra, o której wiemy, że może zostać wkrótce ujawniona. Oczywiście – może to być zupełnie inny projekt, więc lepiej potraktować wszystkie te informacje z odpowiednią dozą ostrożności. Warto jednak przypomnieć, iż kilka tygodni temu Sony oraz NCSoft ogłosiły strategiczne partnerstwo, które ma na celu „wyjście poza konsole i poszerzenie zasięgu PlayStation na szerszą publiczność”.

Wczytywanie ramki mediów.