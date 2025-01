Nowa gra z serii Horizon anulowana? Pojawiły się kolejne informacje o projekcie multiplayer

Ostatnio dowiedzieliśmy się o dość sporych zmianach w planach Sony, które zdecydowało się na anulowanie dwóch projektów gier usług z udziałem Bluepoint oraz Bend Studio. Warto dodać, że jedna z gier miała mieć miejsce w uniwersum znanym z God of War. Firma zdecydowała się jednak na dalszy rozwój marki Horizon, lecz i w tym przypadku nie obyło się bez ciężkich decyzji.

Horizon Multiplayer MMO z problemami?

Koreański MTN podzielił się raportem sugerującym, że Horizon Multiplayer MMO, jedna z wielu produkcji umieszczonych w uniwersum, ma przed sobą spore problemy. Studio NCSoft miało zaprzestać rozwojów projektów o kodowych nazwach “Pantera”, “H” oraz “J”. Stało się to po zrewidowaniu planów przez spółkę zarządzającą interesem. Według podanych informacji drugi wymieniony tytuł to właśnie Horizon Multiplayer MMO - wskazują na to między innymi wcześniejsze oferty pracy.