Edycja Kolekcjonerska wyczekiwanego MMORPG ujawniona. Fani dostaną ogromny zestaw gadżetów

Mikołaj Berlik
2025/11/27 10:30
Zaprezentowano pełne wydanie.

Debiut Crimson Desert zbliża się wielkimi krokami, a wydawca postanowił podkręcić zainteresowanie jedną z najgłośniejszych premier początku 2026 roku. W sieci zaprezentowano pełną Edycję Kolekcjonerską, która ma trafić do najbardziej zagorzałych fanów brutalnego fantasy tworzonego przez Pearl Abyss.

Crimson Desert – co znajdziemy w kolekcjonerskim zestawie

Nowe wideo dokładnie pokazuje zawartość limitowanego pakietu. Centralnym elementem jest efektowna diorama o wymiarach 17”x11”x10”, prezentująca kluczową scenę z gry. Zestaw uzupełniają steelbook, materiałowa mapa świata Pywel, list od twórców, trzy karty kolekcjonerskie, przypinka Greymanów oraz trzy naszywki. To komplet przygotowany z myślą o tych, którzy cenią fizyczne, unikatowe dodatki.

W Edycji Kolekcjonerskiej znalazł się również cyfrowy Pakiet Ultimate — trzy unikatowe bronie, latarnia Shrouda oraz zbroja dla konia Hyperiona. Do tego dołączono Pakiet Deluxe z tarczą Balgrana, zbroją Kairosa i kolejnym zestawem wyposażenia dla wierzchowca Exclaire. W dniu premiery dostępne będą także bonusy za przedpremierowe zamówienie, w tym tarcza Khaleda oraz ekskluzywny zestaw zbroi Grotevanta dla wersji na PS5.

Crimson Desert przedstawi historię Kliffa, członka klanu Graymanów, który po brutalnym ataku Czarnych Niedźwiedzi zmuszony jest zebrać towarzyszy i stawić czoła mocom zagrażającym całemu kontynentowi. Produkcja zadebiutuje 19 marca 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

Komentarze
2
Pajonk78
Gramowicz
Dzisiaj 11:48

To teraz gry single player też są MMO? Interesting...

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:15

"Edycja Kolekcjonerska wyczekiwanego MMORPG ujawniona"

Eeee... ten tytuł trochę bez sensu brzmi biorąc pod uwagę że ta gra to nie jest MMORPG.




