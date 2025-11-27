Edycja Kolekcjonerska wyczekiwanego MMORPG ujawniona. Fani dostaną ogromny zestaw gadżetów

Debiut Crimson Desert zbliża się wielkimi krokami, a wydawca postanowił podkręcić zainteresowanie jedną z najgłośniejszych premier początku 2026 roku. W sieci zaprezentowano pełną Edycję Kolekcjonerską, która ma trafić do najbardziej zagorzałych fanów brutalnego fantasy tworzonego przez Pearl Abyss.

Crimson Desert – co znajdziemy w kolekcjonerskim zestawie

Nowe wideo dokładnie pokazuje zawartość limitowanego pakietu. Centralnym elementem jest efektowna diorama o wymiarach 17”x11”x10”, prezentująca kluczową scenę z gry. Zestaw uzupełniają steelbook, materiałowa mapa świata Pywel, list od twórców, trzy karty kolekcjonerskie, przypinka Greymanów oraz trzy naszywki. To komplet przygotowany z myślą o tych, którzy cenią fizyczne, unikatowe dodatki.