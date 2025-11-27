Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard ulega presji. World of Warcraft: Midnight z datą premiery i tańszymi transmogami

Mikołaj Berlik
2025/11/27 10:45
0
0

Nowy dodatek WoW otrzymał datę premiery, a studio odpowiada na uwagi graczy dużą zmianą ekonomii.

Blizzard potwierdził, że World of Warcraft: Midnight trafi do graczy 2 marca 2026 roku. To nieco później, niż sugerowały wcześniejsze przecieki, ale studio nadrabia zaskakującą decyzją dotyczącą transmogów. Po fali krytyki ze strony uczestników bety deweloperzy znacząco zmieniają ich koszt, przyznając, że pierwotny system był zbyt obciążający.

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight – data premiery i duże zmiany w transmogach

Premiera Midnight została ujawniona w nowym zwiastunie, potwierdzając, że dodatek pojawi się na początku marca. Najważniejszą nowością pozostaje system housingu, jednak to właśnie zmiany w transmogach wywołały najgłośniejszą dyskusję. Blizzard przeniósł wyglądy przedmiotów na sloty, co – według testerów – uczyniło cały proces zbyt kosztownym. Po licznych skargach studio zdecydowało się na znaczną przecenę.

Zapisanie wyglądu stanieje o około 60%, natomiast odblokowanie kolejnych slotów aż o 80%. Jednocześnie zwiększono maksymalną ich liczbę z 20 do 50. Deweloperzy rozważają również opcję wprowadzenia slotów współdzielonych między wszystkimi postaciami na koncie, choć na ten krok gracze muszą jeszcze poczekać.

GramTV przedstawia:

World of Warcraft: Midnight zadebiutuje z poprawkami, które znacząco ułatwią kolekcjonowanie wyglądów, a decyzja Blizzarda szybko zdobyła uznanie społeczności. Pozostaje czekać na premierę oraz kolejne szczegóły dotyczące housingu i zmian w rozgrywce.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/world-of-warcraft/midnight-transmog-costs-decreased

News
data premiery
MMORPG
mmo
Blizzard Entertainment
Blizzard
PC
World of Warcraft: Midnight
World of Warcraft
Mikołaj Berlik
