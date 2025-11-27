Blizzard ulega presji. World of Warcraft: Midnight z datą premiery i tańszymi transmogami

Blizzard potwierdził, że World of Warcraft: Midnight trafi do graczy 2 marca 2026 roku. To nieco później, niż sugerowały wcześniejsze przecieki, ale studio nadrabia zaskakującą decyzją dotyczącą transmogów. Po fali krytyki ze strony uczestników bety deweloperzy znacząco zmieniają ich koszt, przyznając, że pierwotny system był zbyt obciążający.

World of Warcraft: Midnight – data premiery i du że zmiany w transmogach

Premiera Midnight została ujawniona w nowym zwiastunie, potwierdzając, że dodatek pojawi się na początku marca. Najważniejszą nowością pozostaje system housingu, jednak to właśnie zmiany w transmogach wywołały najgłośniejszą dyskusję. Blizzard przeniósł wyglądy przedmiotów na sloty, co – według testerów – uczyniło cały proces zbyt kosztownym. Po licznych skargach studio zdecydowało się na znaczną przecenę.