Urządź własny kąt w World of Warcraft i zgarnij unikatowe bonusy w innych grach Blizzarda

Jakub Piwoński
2025/11/27 14:30
Nowe DLC to nowa funkcja i okazja do świętowania.

Jak już pisaliśmy wcześniej, jedną z podstawowych nowości w najnowszym DLC do World of Warcraft będzie system domów. W ramach aktualizacji 11.2.7, dostępnej dla graczy, którzy kupili w przedsprzedaży WoW: Midnight, można po raz pierwszy wprowadzić się do własnego domu i zdobyć osiągnięcie „Witaj w domu”. Ale to nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że odblokowanie tej nagrody daje też bonusy w innych grach Blizzarda.

Blizzard zachęca do budowania domów w WoW

Warto zaznaczyć, że system domów w World of Warcraft pozwala graczom posiadać własną, personalizowaną przestrzeń w grze, którą można urządzać i dekorować według własnego gustu. Dzięki współpracy różnych zespołów twórców, gracze mogą zgarnąć unikatowe elementy w:

  • Overwatch 2 – legendarna skórka, graffiti i wizytówka Xal’atath dla Symmetry oraz portret gracza „Mroczne serce”.
  • Hearthstone – rewers „Domowe ognisko” oraz limitowane wydarzenie „Witaj w sąsiedztwie!” z epicką kartą okolicznościową.
  • StarCraft II – skórki interfejsu Horda i Przymierze, które pozwalają pokazać przynależność w każdym meczu.

Aby zdobyć nagrody, wystarczy zalogować się do WoW, wprowadzić do domu i ukończyć krótką serię zadań prowadzącą do osiągnięcia „Witaj w domu”.

Blizzard zachęca wszystkich graczy do eksplorowania nowych przestrzeni w Azeroth, a przy okazji do świętowania w całym uniwersum swoich gier. Czy wybierzecie przytulny zakątek w WoW, czy swoje ulubione tytuły Blizzarda, system domów obiecuje wyjątkowe nagrody dla każdego fana. Premiera aktualizacji 11.2.7 i start systemu domów już wkrótce – kto pierwszy wprowadzi się do własnego domu, zgarnie prezenty w całym Blizzardzie. No może nie w całym – nagrody nie czekaj w Diablo 4. Więcej informacji na stronie Blizzarda. Przeczytaj także o tym, kiedy dokładnie zadebiutuje nowe DLC.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24246294/swietujcie-wprowadzenie-systemu-domow-w-world-of-warcraft-zgarniajac-nagrody-w-grach-blizzarda

