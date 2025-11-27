Urządź własny kąt w World of Warcraft i zgarnij unikatowe bonusy w innych grach Blizzarda

Jak już pisaliśmy wcześniej, jedną z podstawowych nowości w najnowszym DLC do World of Warcraft będzie system domów. W ramach aktualizacji 11.2.7, dostępnej dla graczy, którzy kupili w przedsprzedaży WoW: Midnight, można po raz pierwszy wprowadzić się do własnego domu i zdobyć osiągnięcie „Witaj w domu”. Ale to nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że odblokowanie tej nagrody daje też bonusy w innych grach Blizzarda.
Blizzard zachęca do budowania domów w WoW
Warto zaznaczyć, że system domów w World of Warcraft pozwala graczom posiadać własną, personalizowaną przestrzeń w grze, którą można urządzać i dekorować według własnego gustu. Dzięki współpracy różnych zespołów twórców, gracze mogą zgarnąć unikatowe elementy w:
- Overwatch 2 – legendarna skórka, graffiti i wizytówka Xal’atath dla Symmetry oraz portret gracza „Mroczne serce”.
- Hearthstone – rewers „Domowe ognisko” oraz limitowane wydarzenie „Witaj w sąsiedztwie!” z epicką kartą okolicznościową.
- StarCraft II – skórki interfejsu Horda i Przymierze, które pozwalają pokazać przynależność w każdym meczu.
