Nowa darmowa gra na Steam jeszcze w tym tygodniu. Prezent pozwoli zaoszczędzić prawie 124 zł

Radosław Krajewski
2025/09/16 14:00
Warto będzie skorzystać z promocji.

Lenovo nie przestaje rozdawać darmowych gier na Steama. Firma właśnie zapowiedziała, że w ramach Legion Gaming Community jeszcze w tym tygodniu rozda kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem prezentem będzie nieco nowszy tytuł niż poprzednie propozycje. Gracze będą mogli odebrać pierwszoosobową strzelankę Metal: Hellsinger, która na platformie Valve została wyceniona na 123,99 zł. Oferta ruszy już w najbliższą sobotę, a poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Steam
Steam

Po części demonica, po części człowiek, cała opętana żądzą zemsty. Zostań Niewiadomą i utoruj sobie drogę przez najstraszniejsze zakątki piekieł. Masakruj hordy szeregowych demonów oraz ich dowódców i stań oko w oko w bitwie na epicką skalę z wrogiem ostatecznym – samą Czerwoną Sędziną.

Metal: Hellsinger to rytmiczny FPS, w którym musisz strzelać do taktu, jeśli chcesz czerpać autentyczną przyjemność z rozgrywki. Im lepiej czujesz rytm, tym bardziej intensywna staje się muzyka, a twoje ataki sieją większe spustoszenie.

Pokonaj hordy demonów, które będziesz patroszyć zdobnym czaszką mieczem i dziurawić szerokim arsenałem morderczych spluw. Każda broń dysponuje potężną umiejętnością, np. Kaźnią wron lub Wielkim pożegnaniem – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Metal: Hellsinger za darmo na Steam

Darmowe Metal: Hellsinger będzie można zdobyć podczas jednego ze streamów Lenovo Legion na Twitchu 20 lub 21 września w godzinach 3:00-4:30 w nocy czasu polskiego. Transmisja musi być odpalona przez co najmniej 30 minut. Każda transmisja będzie miała ograniczoną pulę darmowych kluczy gry.

GramTV przedstawia:

Klucze będzie można tradycyjnie aktywować na specjalnie przygotowanej do tego stronie. Następnie na stronie sklepu Gamesplanet odebrać właściwy kod na grę na Steam.

Źródło:https://gg.deals/freebie/lenovo-giveaway-metal-hellsinger-steam-keys-for-free/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

