Nowa darmowa gra na Steam jeszcze w tym tygodniu. Prezent pozwoli zaoszczędzić prawie 124 zł

Lenovo nie przestaje rozdawać darmowych gier na Steama. Firma właśnie zapowiedziała, że w ramach Legion Gaming Community jeszcze w tym tygodniu rozda kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem prezentem będzie nieco nowszy tytuł niż poprzednie propozycje. Gracze będą mogli odebrać pierwszoosobową strzelankę Metal: Hellsinger, która na platformie Valve została wyceniona na 123,99 zł. Oferta ruszy już w najbliższą sobotę, a poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Po części demonica, po części człowiek, cała opętana żądzą zemsty. Zostań Niewiadomą i utoruj sobie drogę przez najstraszniejsze zakątki piekieł. Masakruj hordy szeregowych demonów oraz ich dowódców i stań oko w oko w bitwie na epicką skalę z wrogiem ostatecznym – samą Czerwoną Sędziną.

Metal: Hellsinger to rytmiczny FPS, w którym musisz strzelać do taktu, jeśli chcesz czerpać autentyczną przyjemność z rozgrywki. Im lepiej czujesz rytm, tym bardziej intensywna staje się muzyka, a twoje ataki sieją większe spustoszenie.

Pokonaj hordy demonów, które będziesz patroszyć zdobnym czaszką mieczem i dziurawić szerokim arsenałem morderczych spluw. Każda broń dysponuje potężną umiejętnością, np. Kaźnią wron lub Wielkim pożegnaniem – czytamy w oficjalnym opisie gry.