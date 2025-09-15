Kolejna darmowa gra na Steam. Warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Na Steam pojawiła się następna gra całkowicie za darmo.

Na platformie Valve ruszyła kolejna oferta dla posiadaczy komputerów osobistych. W ciągu kilku najbliższych dni gracze mogą za darmo odebrać grę Puzzle Chambers. Jest to niezależna gra logiczna stworzona przez studio Entertainment Forge. Produkcja zadebiutowała na rynku w grudniu 2017 roku i od tego czasu zaskarbiła sobie sympatię odbiorców, notując „w większości pozytywne” oceny na Steam. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł, który można odebrać w ramach prezentu ze sklepu.

Po przebudzeniu się w tajemniczym miejscu szybko odkrywasz trzy rzeczy: Wszyscy tam mają nadprzyrodzone zdolności.

To nie jest bezpieczne miejsce.

A twoi gospodarze to albo kosmici, potwory z innego wymiaru, albo poważnie zaburzeni ludzie. Rozwiąż prawie 70 łatwych do zrozumienia, ale trudnych do rozwiązania zagadek. Odkryj tajemnice tego dziwnego, niepewnego miejsca.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Puzzle Chambers, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 19 września do godziny 19:00 czasu polskiego.