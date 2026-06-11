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Aktor z Red Dead Redemption 2 potwierdził rolę w GTA 6. To pierwszy oficjalnie ujawniony członek obsady

Jakub Piwoński
2026/06/11 13:30
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Gwiazda westernu Rockstara zdradziła, że pojawi się w Grand Theft Auto 6. Na razie nie należy jednak spodziewać się jednej z głównych ról.

Rockstar Games od lat słynie z zachowywania ścisłej tajemnicy wokół swoich największych produkcji. Dotyczy to również Grand Theft Auto 6, którego twórcy wciąż nie ujawnili pełnej obsady gry. Wygląda jednak na to, że jeden z aktorów sam postanowił zdradzić swój udział w projekcie.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Aktor z Red Dead Redemption 2 zagra też w GTA 6

Jim Santangeli, znany fanom Red Dead Redemption 2 jako Simon Pearson, potwierdził podczas transmisji na TikToku, że wystąpi również w GTA 6. Aktor wcielił się w westernie Rockstara w obozowego kucharza i rzeźnika gangu van der Lindego, jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci drugoplanowych w grze. Nie oznacza to jednak, że Santangeli otrzymał znaczącą rolę w nadchodzącym hicie. Sam zainteresowany przyznał, że jego udział w produkcji jest niewielki.

To tylko mała rólka – stwierdził podczas transmisji.

Choć aktor nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących swojej postaci, jego wypowiedź jest o tyle interesująca, że czyni go pierwszym oficjalnie potwierdzonym członkiem obsady Grand Theft Auto 6. Do tej pory Rockstar Games nie ujawniło praktycznie żadnych informacji na temat aktorów zaangażowanych w projekt.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Santangeli nie jest nowicjuszem w uniwersum Grand Theft Auto. W przeszłości miał już niewielką rolę w Grand Theft Auto 4. Sam przyznał jednak, że nie jest wielkim fanem serii i spośród wszystkich odsłon pamięta głównie „tę z Miami”, co najprawdopodobniej było nawiązaniem do kultowego GTA: Vice City.

Rockstar często angażuje do swoich gier aktorów, którzy nie są szeroko rozpoznawalni w branży gier wideo. Santangeli jest tego dobrym przykładem. W swojej karierze pojawił się dotąd jedynie w kilku produkcjach, w tym GTA 4, Red Dead Redemption 2 oraz wydanym w tym roku High on Life 2.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/gta-6-red-dead-redemption-2-rdr2-actor/

Tagi:

News
Rockstar Games
Red Dead Redemption 2
Grand Theft Auto
aktorzy
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Grand Theft Auto 6
aktor głosowy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112