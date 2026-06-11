Aktor z Red Dead Redemption 2 potwierdził rolę w GTA 6. To pierwszy oficjalnie ujawniony członek obsady

Gwiazda westernu Rockstara zdradziła, że pojawi się w Grand Theft Auto 6. Na razie nie należy jednak spodziewać się jednej z głównych ról.
Rockstar Games od lat słynie z zachowywania ścisłej tajemnicy wokół swoich największych produkcji. Dotyczy to również Grand Theft Auto 6, którego twórcy wciąż nie ujawnili pełnej obsady gry. Wygląda jednak na to, że jeden z aktorów sam postanowił zdradzić swój udział w projekcie.
Aktor z Red Dead Redemption 2 zagra też w GTA 6
Jim Santangeli, znany fanom Red Dead Redemption 2 jako Simon Pearson, potwierdził podczas transmisji na TikToku, że wystąpi również w GTA 6. Aktor wcielił się w westernie Rockstara w obozowego kucharza i rzeźnika gangu van der Lindego, jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci drugoplanowych w grze. Nie oznacza to jednak, że Santangeli otrzymał znaczącą rolę w nadchodzącym hicie. Sam zainteresowany przyznał, że jego udział w produkcji jest niewielki.
To tylko mała rólka – stwierdził podczas transmisji.
Choć aktor nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących swojej postaci, jego wypowiedź jest o tyle interesująca, że czyni go pierwszym oficjalnie potwierdzonym członkiem obsady Grand Theft Auto 6. Do tej pory Rockstar Games nie ujawniło praktycznie żadnych informacji na temat aktorów zaangażowanych w projekt.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, Santangeli nie jest nowicjuszem w uniwersum Grand Theft Auto. W przeszłości miał już niewielką rolę w Grand Theft Auto 4. Sam przyznał jednak, że nie jest wielkim fanem serii i spośród wszystkich odsłon pamięta głównie „tę z Miami”, co najprawdopodobniej było nawiązaniem do kultowego GTA: Vice City.
Rockstar często angażuje do swoich gier aktorów, którzy nie są szeroko rozpoznawalni w branży gier wideo. Santangeli jest tego dobrym przykładem. W swojej karierze pojawił się dotąd jedynie w kilku produkcjach, w tym GTA 4, Red Dead Redemption 2 oraz wydanym w tym roku High on Life 2.
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