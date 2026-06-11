Aktor z Red Dead Redemption 2 potwierdził rolę w GTA 6. To pierwszy oficjalnie ujawniony członek obsady

Gwiazda westernu Rockstara zdradziła, że pojawi się w Grand Theft Auto 6. Na razie nie należy jednak spodziewać się jednej z głównych ról.

Rockstar Games od lat słynie z zachowywania ścisłej tajemnicy wokół swoich największych produkcji. Dotyczy to również Grand Theft Auto 6, którego twórcy wciąż nie ujawnili pełnej obsady gry. Wygląda jednak na to, że jeden z aktorów sam postanowił zdradzić swój udział w projekcie.

Aktor z Red Dead Redemption 2 zagra też w GTA 6

Jim Santangeli, znany fanom Red Dead Redemption 2 jako Simon Pearson, potwierdził podczas transmisji na TikToku, że wystąpi również w GTA 6. Aktor wcielił się w westernie Rockstara w obozowego kucharza i rzeźnika gangu van der Lindego, jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci drugoplanowych w grze. Nie oznacza to jednak, że Santangeli otrzymał znaczącą rolę w nadchodzącym hicie. Sam zainteresowany przyznał, że jego udział w produkcji jest niewielki.