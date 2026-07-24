Zaloguj się lub Zarejestruj

Viralowy szop Jimothy oficjalnie trafi do World of Warcraft. Sympatyczny zwierzak zostanie petem graczy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/24 19:00
0
0

Jimothy, viralowy szop zostanie nowym towarzyszem graczy w World of Warcraft.

Blizzard Entertainment zapowiedziało, że Jimothy, szop, który w ostatnich tygodniach podbił media społecznościowe, pojawi się w World of Warcraft jako nowy towarzysz pet. Zwierzę zdobyło ogromną popularność w internecie, dzięki czemu stanie się oficjalną grywalną postacią w Dungeons & Dragons, a teraz trafi również do świata Azeroth.

World of Warcraft
World of Warcraft

Kultowy szop trafi do World of Warcraft

Jimothy stał się internetowym fenomenem dzięki licznym zdjęciom i nagraniom publikowanym w mediach społecznościowych. Szop cierpi na deformację powodującą charakterystycznie zgarbioną sylwetkę oraz mniejsze rozmiary ciała. Jego historia poruszyła internautów na całym świecie, a wiele firm zaczęło nawiązywać do popularnego zwierzęcia w swoich materiałach promocyjnych. Blizzard postanowił pójść o krok dalej i wprowadzić Jimothy'ego bezpośrednio do gry. Na oficjalnym profilu World of Warcraft w serwisie X opublikowano krótki materiał przedstawiający model szopa przygotowany na potrzeby gry. Nagraniu towarzyszył krótki komunikat: “Prosiliście o Jimothy'ego. Jimothy odpowiedział.” Twórcy dodali również, że Jimothy już wkrótce trafi do Azeroth, nie ujawniając jednak dokładnej daty jego debiutu.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Na razie Blizzard nie poinformował w jaki sposób będzie można zdobyć nowego pupila. W World of Warcraft dostępne są setki towarzyszy, których można pozyskać na różne sposoby. Część z nich zdobywa się podczas rozgrywki, inne kupuje za złoto zdobywane w grze, a niektóre są sprzedawane bezpośrednio w sklepie Blizzard Shop. Na ten moment nie wiadomo, do której z tych kategorii będzie należał Jimothy. Niewykluczone jednak, że trafi do sprzedaży w sklepie Blizzarda. Jeśli tak się stanie, jego cena może wynieść około 10-15 dolarów, choć twórcy nie potwierdzili jeszcze żadnych szczegółów dotyczących kosztu ani sposobu dystrybucji nowego pupila. Więcej informacji na temat debiutu Jimothy'ego w World of Warcraft ma zostać ujawnionych w późniejszym terminie.

Źródło:https://insider-gaming.com/world-of-warcrafft-to-add-viral-raccoon-jimothy-as-pet/

Tagi:

News
Blizzard
World of Warcraft
MMORPG
viral
szop
Jimothy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112