Viralowy szop Jimothy oficjalnie trafi do World of Warcraft. Sympatyczny zwierzak zostanie petem graczy

Blizzard Entertainment zapowiedziało, że Jimothy, szop, który w ostatnich tygodniach podbił media społecznościowe, pojawi się w World of Warcraft jako nowy towarzysz pet. Zwierzę zdobyło ogromną popularność w internecie, dzięki czemu stanie się oficjalną grywalną postacią w Dungeons & Dragons, a teraz trafi również do świata Azeroth.

Kultowy szop trafi do World of Warcraft

Jimothy stał się internetowym fenomenem dzięki licznym zdjęciom i nagraniom publikowanym w mediach społecznościowych. Szop cierpi na deformację powodującą charakterystycznie zgarbioną sylwetkę oraz mniejsze rozmiary ciała. Jego historia poruszyła internautów na całym świecie, a wiele firm zaczęło nawiązywać do popularnego zwierzęcia w swoich materiałach promocyjnych. Blizzard postanowił pójść o krok dalej i wprowadzić Jimothy'ego bezpośrednio do gry. Na oficjalnym profilu World of Warcraft w serwisie X opublikowano krótki materiał przedstawiający model szopa przygotowany na potrzeby gry. Nagraniu towarzyszył krótki komunikat: “Prosiliście o Jimothy'ego. Jimothy odpowiedział.” Twórcy dodali również, że Jimothy już wkrótce trafi do Azeroth, nie ujawniając jednak dokładnej daty jego debiutu.

Wczytywanie ramki mediów.