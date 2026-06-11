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Dyrektor Xboksa widział The Elder Scrolls 6 i zapewnia - "gra wygląda niesamowicie"

Mikołaj Berlik
2026/06/11 14:00
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Matt Booty twierdzi, że The Elder Scrolls 6 rozwija się zgodnie z planem.

Fani serii od lat czekają na konkretne informacje dotyczące kolejnej odsłony The Elder Scrolls. Choć od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, Bethesda i Xbox wciąż nie pokazali pełnej prezentacji projektu. Brak gry podczas tegorocznego Xbox Games Showcase ponownie wywołał falę rozczarowania w społeczności.

The Elder Scrolls 6
The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 – Xbox zapewnia, że produkcja robi postępy

W rozmowie z Variety dyrektor contentu w Xbox, Matt Booty, został zapytany o brak The Elder Scrolls 6 na tegorocznym pokazie. Przedstawiciel Microsoftu przyznał, że znalezienie odpowiedniego momentu na prezentację tak dużego projektu nie jest łatwe. Zgodnie z tym co usłyszeliśmy wydawca chce pokazywać gry dopiero wtedy, gdy jest gotowy zaprezentować je w możliwie najlepszej formie. Według niego ujawnienie materiałów z gry jest jednocześnie obietnicą, że premiera nie znajduje się już bardzo daleko w przyszłości.

Co najważniejsze, przedstawiciel Xboxa potwierdził, że miał okazję zobaczyć aktualną wersję produkcji podczas wizyty w studiu Bethesda. Jak stwierdził: „Gra wygląda niesamowicie i rozwija się bardzo dobrze.” Nie ujawniono jednak żadnych nowych szczegółów dotyczących rozgrywki, fabuły czy przybliżonego terminu premiery.

GramTV przedstawia:

Podobną narrację miały wcześniejsze wypowiedzi Todda Howarda, który w ostatnich miesiącach sugerował, że studio ponownie skupia się na rozwoju The Elder Scrolls 6 po zakończeniu prac nad kolejnymi aktualizacjami do Starfielda i Fallouta 76.

Mimo tych zapewnień sytuacja pozostaje bez zmian – Bethesda nadal nie pokazała nowego zwiastuna ani fragmentów rozgrywki. Tym samym data premiery The Elder Scrolls 6 nie jest znana i niewiele wskazuje na rychłą zmianę w tym temacie.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/xbox-cco-matt-booty-says-hes-seen-the-elder-scrolls-6-it-looks-amazing-and-its-coming-along-well/

Tagi:

News
Bethesda
wywiad
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls VI
Xbox
The Elder Scrolls 6
Mikołaj Berlik
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