Dyrektor Xboksa widział The Elder Scrolls 6 i zapewnia - "gra wygląda niesamowicie"

Fani serii od lat czekają na konkretne informacje dotyczące kolejnej odsłony The Elder Scrolls. Choć od pierwszej zapowiedzi minęło już osiem lat, Bethesda i Xbox wciąż nie pokazali pełnej prezentacji projektu. Brak gry podczas tegorocznego Xbox Games Showcase ponownie wywołał falę rozczarowania w społeczności.

The Elder Scrolls 6 – Xbox zapewnia, że produkcja robi postępy

W rozmowie z Variety dyrektor contentu w Xbox, Matt Booty, został zapytany o brak The Elder Scrolls 6 na tegorocznym pokazie. Przedstawiciel Microsoftu przyznał, że znalezienie odpowiedniego momentu na prezentację tak dużego projektu nie jest łatwe. Zgodnie z tym co usłyszeliśmy wydawca chce pokazywać gry dopiero wtedy, gdy jest gotowy zaprezentować je w możliwie najlepszej formie. Według niego ujawnienie materiałów z gry jest jednocześnie obietnicą, że premiera nie znajduje się już bardzo daleko w przyszłości.