Nowa aktualizacja do F1 25 wzbogaca grę o scenariusze fabularne inspirowane filmem F1

Rozgrywka została płynnie zintegrowana z ujęciami filmowymi. To zabieg znany z trybu Braking Point i nie jest to przypadek. Jak wyjaśnił Gavin Cooper, dyrektor kreatywny F1 25, scenariusze filmowe korzystają z tego samego systemu:

Otrzymaliśmy wcześniejszy dostęp do scenariusza filmu, co pozwoliło nam zidentyfikować najważniejsze punkty fabularne i przekształcić je w grywalne scenariusze. To proces bardzo podobny do projektowania gier. Oglądaliśmy wczesne wersje scen i dopasowywaliśmy nasze plany do rozwijającej się wizji filmu.