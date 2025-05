Recenzja F1 25, czyli powrót do formy dużych problemach z autem...

Od jakiegoś czasu mam coraz większy problem z tym, aby efektywnie ocenić gry z serii F1 od Codemasters. Głównie dlatego, że od momentu przejścia Codies pod egidę EA Sports zawsze znajdowało się coś, za co można byłoby zganić twórców. Z jednej strony wycinanie zawartości, którą gracze pokochali jak chociażby możliwość jeżdżenia legendarnymi samochodami z różnych epok Formuły 1 (jak to było w edycji z 2020 roku) , czy to nieco mniejsze możliwości personalizowania aut, ponieważ większość z tych elementów znajduje się w przepustkach sezonowych.

Z drugiej strony natomiast cieszy fakt, iż kwestia samochodów z wyższej półki czy też dodatkowych wyzwań w ramach kampanii zniknęła z gry, ponieważ koniec końców nie były to na tyle dopracowane elementy zabawy, aby musiały się w niej znajdować.

F1 25 pozornie prezentuje się jako kolejna odsłona serii, która niewiele wnosi nowego do zabawy. Jednakże po kilkudziesięciu godzinach spędzonych z grą dochodzę do wniosku, że tych kilka zmian oraz doszlifowanie już istniejących elementów sprawiły, iż udało się przejść ubiegłoroczną zniżkę formy i wrócić przynajmniej do poziomu, który oferowały poprzednie części. A to już dość duży sukces ze strony Codemasters.

Breaking Point 3, czyli huczne zakończenie historii?

Co dwa lata Codmasters stawia na fabułę. Podobnie jest i w tym roku powracając z trybem Breaking Point, którego trzecią część możemy ograć w F1 25. Tym razem drużyna Konnersport z Aidenem Jacksonem oraz Callie Mayer na czele musi postawić wszystko na jedną kartę, aby cały czas być w ścisłej walce zarówno o oba mistrzostwa świata – kierowców oraz konstruktorów. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ tarcia wewnątrz ekipy będą się nasilały, a niespodziewane sytuacje sprawią, że niektórych bohaterów poznamy z nieco innej strony niż do tej pory.

I trzeba przyznać, że pewnego rodzaju konsekwencja oraz powroty dobrze znanych bohaterów w tym uniwersum sprawiają, że Breaking Point 3 ogrywa się z dużą przyjemnością. Mówię to głównie jako ten, który jeszcze kilka lat temu bardzo ostrożnie podchodził do całej koncepcji fabularyzowanej kampanii. Jednakże wraz z o wiele lepszym zaimplementowaniem sposobu narracji znanej dobrze chociażby z „Drive to Survive” od Netflixa całość zyskuje na prezentacji, a i problemy z drugiej części takie jak wyścigi tylko po to, aby były one wypełnieniem czasu między fabularnymi wydarzeniami również zniknęły. Tym razem każdy przejazd w jakimś stopniu ma również zaznaczenie i kończy się przerywnikami filmowymi popychającymi historię do przodu.

Jedyny zarzut, jaki można mieć do Breaking Point 3 to fakt, że o ile w ostatnich dwóch częściach było o wiele więcej dramaturgii oraz dodatkowych twistów fabularnych, tak w przypadku najnowszej po jednym z mocniejszych momentów oraz pewnego rozjaśnienia sytuacji historia w dużej mierze dryfuje do dość przewidywalnego końca historii bez większych zwrotów. O ile nieco pikanterii dostarczają możliwości wyboru odpowiedniej strategii na dany wyścig czy też odpowiedzi na niektóre wydarzenia z punktu widzenia szefa zespołu Konnersport, tak zdecydowanie tych zaskoczeń jest mniej.

Nie zmienia to jednak tego, że jest to dość stabilna jeśli chodzi o poziom opowieść, która (prawdopodobnie) domknie pewne tematy i być może również całą narrację związaną z tymi bohaterami. Chociaż nie ukrywam, iż znalazłoby się zapewne kilka możliwości rozwinięcia tego i owego.

Krótka przerwa na reklamę, czyli F1 Movie w F1 25

Pozostając niejako w temacie ogrywania trybów singlowych w F1 25 warto poświęcić chwilę na to, czego przedsmak otrzymamy w przyszłości. Codemasters umieściło bowiem w grze możliwość przeżycia historii ze zbliżającego się wielkimi krokami do kin filmu „Formuła 1”.

Czy jest to dobry sposób na promowanie filmu? Raczej powiedziałbym, że coś, co pozwala jeszcze raz przeżyć to, co widziało się na wielkim ekranie. Tym bardziej, że możliwość stworzenia własnego AXP GP z Bradem Pittem na czele jest również kusząca, choć może ona służyć jako pewnego rodzaju wytrych w trybie MyTeam, aby nasz zespół był prawie niepokonany. Z drugiej strony jednak dopóki nie dostaniemy wszystkich „odcinków” tego trybu pod koniec czerwca trudno mówić o tym, czy eksperyment mieszania fragmentów filmu z grą będzie dobrym pomysłem… bo jednak czego by nie mówić – jeśli najważniejsze fragmenty udało się ograć, to po co oglądać cały film, prawda?

Zmiany w trybie MyTeam, czyli trochę kosmetyki i inspiracji konkurencją

Trzeba przyznać również, że fakt, iż seria F1 Manager od Frontier Developments została zakończona mocno wpłynęła na to, co ze swoim trybem zarządzania zespołem Formuły 1 zrobiło również Codemasters. Widać bowiem czarno na białym, że Codies tworząc aktualizację zwaną MyTeam 2.0 mocno inspirowali się tym, co już pojawiło się sąsiadów po drugiej stronie ulicy. Tym razem bowiem nie gramy jako „jeżdżący szef zespołu” jak to było w przypadku zespołu Jacka Brabhama w latach sześćdziesiątych, ale tworzymy swojego menedżera oraz wybieramy dwóch kierowców, którzy poprowadzą nasze samochody. Co więcej – rozwój zespołu to również wybór ile osób będzie on zawierał oraz czy będziemy mieścić się z naszymi ogólnymi wydatkami w tzw. cost cap, czyli maksymalną ilością funduszy związanych z działaniami naszego zespołu. W tym całym obrazku dodatkowej pikanterii dodaje fakt, iż czasami będziemy musieli wybrać czy dane części będziemy produkowali dla obu aut… czy też jednemu z naszych kierowców powiemy: „Panie Areczku, nowe skrzydło jest dla zarządu, a dla pana tylko specyfikacja z taczki”.

Jest jednak w tym wszystkim możliwość wybrnięcia z trudnej sytuacji, bowiem przed weekendem wyścigowym możemy wybrać którym z naszych kierowców będziemy jeździć w trakcie Grand Prix. Oznacza to również, że wybierając ten słabszy samochód nadal możemy walczyć o najwyższe cele, gdzie drugi kierowca prowadzony przez SI ma większe możliwości oraz szanse na dorównanie nam kroku.

I jeszcze jeden dodatek w tym wszystkim, czyli rozszerzona możliwość edycji miejscówek reklamowych, która również wiąże się z przywiązaniem do konkretnych sponsorów, coraz to większymi funduszami na nasze działania oraz kolorystycznymi wariantami naklejek jest miłym urozmaiceniem zabawy oraz kolejnym krokiem ku temu, aby tej edycji w ramach MyTeam było jeszcze więcej. Nadal jednak brakuje mi tutaj o wiele większej swobody w tworzeniu własnych malowań, ale również i większej możliwości edytowania samochodów F1 World używanych w ramach tego trybu. Nic bowiem nie dopełniłoby tego trybu bardziej niż możliwość wyboru jednego z wielu kształtów przedniego skrzydła czy dodatków na systemie HALO. Z drugiej strony ulepszenia samochodu w MyTeam mogłyby również decydować o tym, jak auto prezentuje się ostatecznie. Chyba, że idąc w kierunku F1 Managera pojawiłoby się więcej głosów kierowców oraz ich inżynierów wyścigowych? Codies, warto nad tym popracować!

Cała reszta natomiast począwszy od tego jak przebiega weekend wyścigowy poprzez kolejne etapy zabawy (i ewentualnie nieco rozszerzone możliwości wypełniania kalendarza aktywności dla poszczególnych departamentów) to nadal ta sama, dobra zabawa, którą znamy od lat. Najważniejsze bowiem jest jednak to, że w połączeniu z resztą poprawek wreszcie F1 od Codemasters zaczyna sprawiać podobną frajdę z jazdy do tej z najlepszych odsłon serii.

Detale, które zmieniają wiele w F1 25