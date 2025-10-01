Nowa aktualizacja do Baldur’s Gate 3 ma więcej nowości, niż podano. Larian dopisał dwie rzeczy

Larian Studios uzupełniło komunikat dotyczący Hotfixa 34 do Baldur’s Gate 3, o którym informowaliśmy w poprzednim tygodniu. Jak się okazuje, lista zmian wprowadzonych do gry jest dłuższa, niż pierwotnie ogłoszono, a twórcy dopisali dwie dodatkowe informacje.

Baldur’s Gate 3 – problemy na PS5 i obejścia błędów

Najważniejsza dotyczy graczy korzystających z PlayStation 5. Od pewnego czasu zgłaszają oni przypadki losowego zawieszania się gry. Studio zapewnia, że bada problem, a na razie proponuje wyłączenie trybu wydajności w ustawieniach. Część użytkowników podpowiada także, że pomocne może być wyłączenie efektów adaptacyjnych spustów. Deweloperzy podkreślają, że pracują nad trwałym rozwiązaniem tej usterki.

