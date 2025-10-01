Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja do Baldur’s Gate 3 ma więcej nowości, niż podano. Larian dopisał dwie rzeczy

Mikołaj Berlik
2025/10/01 12:00
Twórcy uzupełnili listę zmian w RPG-u.

Larian Studios uzupełniło komunikat dotyczący Hotfixa 34 do Baldur’s Gate 3, o którym informowaliśmy w poprzednim tygodniu. Jak się okazuje, lista zmian wprowadzonych do gry jest dłuższa, niż pierwotnie ogłoszono, a twórcy dopisali dwie dodatkowe informacje.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – problemy na PS5 i obejścia błędów

Najważniejsza dotyczy graczy korzystających z PlayStation 5. Od pewnego czasu zgłaszają oni przypadki losowego zawieszania się gry. Studio zapewnia, że bada problem, a na razie proponuje wyłączenie trybu wydajności w ustawieniach. Część użytkowników podpowiada także, że pomocne może być wyłączenie efektów adaptacyjnych spustów. Deweloperzy podkreślają, że pracują nad trwałym rozwiązaniem tej usterki.

Drugim elementem jest pozytywna nowość. Najnowsza łatka wprowadza wsparcie dla technologii supersamplingu Intel XeSS. Rozwiązanie jest dostępne w DirectX 11 dla kart graficznych Intel Xe oraz w Vulkanie dla kart Intela i innych producentów. To kolejny krok w stronę poprawy wydajności gry na różnych konfiguracjach sprzętowych.

Aktualizacja przyniosła wcześniej m.in. natywną obsługę Steam Decka, co było jednym z głównych punktów oficjalnych notatek. Teraz wiadomo, że Hotfix 34 oferuje jeszcze więcej niż zakładano, a Larian Studios reaguje na bieżąco zarówno na zgłaszane błędy, jak i potrzeby graczy.

