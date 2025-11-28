Now Wiedźmin zebrał 2,6 mln euro w jedną dobę. Ogromny sukces planszówki

Crowdfunding Wiedźmina Legacy wystartował z impetem, jakiego mało kto się spodziewał. Planszówkowy projekt stworzony przez Go On Board we współpracy z CD Projekt RED jeszcze przed weekendem ruszył na platformie finansowania społecznościowego – i natychmiast wywołał istny szturm fanów.
Wiedźmin Legacy z crowdfundingowym sukcesem
Cel 100 tys. euro został osiągnięty… w cztery minuty. Po pierwszej dobie licznik wskazywał już 2,6 mln euro, a liczba wspierających przekroczyła 14 tysięcy. To niemal 29-krotne przebicie założonego minimum, które pozwoliło twórcom odblokować trzy cele dodatkowe w niecałe dwa dni. A kampania potrwa jeszcze 19 dni.
Tak spektakularny start oznacza, że Legacy rozrasta się w ekspresowym tempie. Crowdfunding pozwolił dodać więcej treści, lokacji, mechanik i elementów fabularnych, niż zakładano przed startem kampanii. Projekt zyska elementy fabularne – w tym rozbudowany scenariusz z nieliniową historią i świeżą lokacją do eksploracji. Twórcy zapowiadają też większą taktyczną swobodę: nowe mutageny, karty akcji, eliksiry i mechaniki walki, które umożliwią tworzenie własnego stylu gry.
W jednej z aktualizacji autorzy podkreślają, że przygotowany scenariusz ma oferować wiele godzin rozgrywki, wysoką regrywalność i kilka alternatywnych zakończeń zależnych od wyborów graczy. Na horyzoncie pojawiają się kolejne stretch goale. Społeczność walczy właśnie o ulepszenie trybu pierwszoosobowego, w którym gracze otrzymają wsparcie młodego adepta Verela podczas solowych wypraw. Twórcy obiecują regularne odsłanianie następnych dodatków. Kampania Wiedźmina: Legacy zakończy się 16 grudnia, ale już teraz projekt wyrasta na jedną z największych planszówkowych premier ostatnich lat.
