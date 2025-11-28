Now Wiedźmin zebrał 2,6 mln euro w jedną dobę. Ogromny sukces planszówki

Crowdfunding Wiedźmina Legacy wystartował z impetem, jakiego mało kto się spodziewał. Planszówkowy projekt stworzony przez Go On Board we współpracy z CD Projekt RED jeszcze przed weekendem ruszył na platformie finansowania społecznościowego – i natychmiast wywołał istny szturm fanów.

Wiedźmin Legacy z crowdfundingowym sukcesem

Cel 100 tys. euro został osiągnięty… w cztery minuty. Po pierwszej dobie licznik wskazywał już 2,6 mln euro, a liczba wspierających przekroczyła 14 tysięcy. To niemal 29-krotne przebicie założonego minimum, które pozwoliło twórcom odblokować trzy cele dodatkowe w niecałe dwa dni. A kampania potrwa jeszcze 19 dni.