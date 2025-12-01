Attack on Titan powraca w nowej produkcji. Ale nie jest to coś, czego najbardziej oczekiwali fani

Już wkrótce fani Ataku tytanów będą mogli powrócić do uniwersum, ale nie w nowym serialu anime.

Świat Attack on Titan ponownie się rozwija, ale tym razem w kierunku, którego mało kto się spodziewał. Studio Ozon we współpracy z producentami Attack on Titan: Final Season ogłosiło powstanie pełnoprawnej gry z gatunku murder mystery, osadzonej w realiach popularnej serii. Projekt jest przeznaczony wyłącznie na rynek japoński, co z pewnością zasmuci zagranicznych fanów. Attack on Titan – powstaje nowa gra, ale tylko dla japońskich fanów Ozon specjalizuje się w wydarzeniach na żywo oraz interaktywnych doświadczeniach, które łączą elementy teatru i gier planszowych. Firma ma już na koncie współprace z takimi markami jak Ron Kamonohashi: Forbidden Deductions, Tokyo Revengers czy Steins; Gate. Uczestnicy ich scenariuszy zwykle wcielają się w bohaterów śledztwa i otrzymują zestaw materiałów, takich jak instrukcje, wskazówki czy identyfikatory.

Twórcy podkreślają, że świat Attack on Titan naturalnie pasuje do intryg opartych na tajemnicach i wielowarstwowych relacjach między postaciami. Zamknięte społeczeństwo pełne politycznych napięć oraz rywalizujących frakcji tworzy idealne tło dla historii o nieufności, ukrytych motywach i śledztwach prowadzonych w ograniczonej przestrzeni. Jednocześnie zaznaczono, że elementy związane z tytanami mają pozostać w tle tego projektu. Przenosimy uczestników do świata pełnego podejrzeń i niewypowiedzianych sekretów, w którym każdy krok może zmienić przebieg śledztwa.

To nie jedyna nowość związana z marką. Niedawno do Assassin's Creed Shadows trafiło nowe zadanie związane z Attack on Titan. Darmowa aktualizacja nie spodobała się jednak wielu fanom, którzy mają czas zapoznać się z tą zawartością tylko do 22 grudnia. Fani w Japonii mogą liczyć również na powrót Attack on Titan do kin. Zremasterowana wersja Attack on Titan: The Final Chapter – The Last Attack trafi na ekrany w dwóch wersjach. Edycja Dolby Cinema z ulepszonym obrazem i dźwiękiem zadebiutuje 9 stycznia 2026 roku, a tydzień później pojawi się standardowa wersja kinowa. Reedycja ma uczcić rocznicę premiery filmu. Adaptacja Attack on Titan rozpoczęła się w 2013 roku i trwała cztery sezony. Zakończenie z 2023 roku domknęło jedną z najważniejszych współczesnych serii anime, której popularność nie słabnie nawet po finale.

