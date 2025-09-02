Zaloguj się lub Zarejestruj

No Man’s Sky przeżywa prawdziwy renesans. Wszystko dzięki aktualizacji Voyagers

Patrycja Pietrowska
2025/09/02 14:30
0
0

Tytuł bije rekord aktywności graczy po aktualizacji Voyagers.

Niedawno No Man’s Sky doczekało się ogromnej aktualizacji Voyagers. Wprowadziła ona możliwość budowania własnych statków, a także poruszania się po nich. Dzięki update’owi tytuł zaliczył największy od premiery skok liczby graczy.

No Man’s Sky
No Man’s Sky

No Man’s Sky z rekordową popularnością od 2016 roku. Ponad 98 tys. graczy dzięki aktualizacji Voyagers

Voyagers wywołało ogromne zainteresowanie wśród miłośników No Man’s Sky. SteamDB pokazuje, że liczba użytkowników wzrosła z około 9 000 osób, co było szczytem przed aktualizacją, do imponujących 98 285 osób. Jest to rekordowy wynik aktywności od dnia premiery gry, datowanej na 9 sierpnia 2016 roku.

Hello Games, pomimo początkowych kontrowersji, które w chwili debiutu stawiały studio w niekorzystnym świetle, z biegiem lat zdobyło zaufanie graczy, wydając liczne, bezpłatne aktualizacje. Zespół deweloperski, kierowany przez Seana Murraya, jest obecnie chwalony za swoją pracę, a fani z niecierpliwością wyczekują również ich kolejnego projektu, Light No Fire.

GramTV przedstawia:

Przy okazji przypomnijmy, że Voyagers wprowadziło nie tylko możliwość budowania własnych statków. Pojawiły się też bowiem misje wieloosobowe, wydarzenia społecznościowe czy nowy pancerz postaci. Odświeżono także wygląd gry, a na PC dodano obsługę NVIDIA DLSS 4 oraz Intel XeSS 2.0.

Przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało w sierpniu 2016 roku. Produkcja Hello Games jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/no-mans-sky-voyager-update-brings-in-most-players-since-launch/

Tagi:

News
aktualizacja
No Man's Sky
Hello Games
science fiction
popularność
kosmos
nowa zawartość
nowości
liczba graczy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112