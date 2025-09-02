No Man’s Sky przeżywa prawdziwy renesans. Wszystko dzięki aktualizacji Voyagers

No Man’s Sky z rekordową popularnością od 2016 roku. Ponad 98 tys. graczy dzięki aktualizacji Voyagers
Voyagers wywołało ogromne zainteresowanie wśród miłośników No Man’s Sky. SteamDB pokazuje, że liczba użytkowników wzrosła z około 9 000 osób, co było szczytem przed aktualizacją, do imponujących 98 285 osób. Jest to rekordowy wynik aktywności od dnia premiery gry, datowanej na 9 sierpnia 2016 roku.
Hello Games, pomimo początkowych kontrowersji, które w chwili debiutu stawiały studio w niekorzystnym świetle, z biegiem lat zdobyło zaufanie graczy, wydając liczne, bezpłatne aktualizacje. Zespół deweloperski, kierowany przez Seana Murraya, jest obecnie chwalony za swoją pracę, a fani z niecierpliwością wyczekują również ich kolejnego projektu, Light No Fire.
Przy okazji przypomnijmy, że Voyagers wprowadziło nie tylko możliwość budowania własnych statków. Pojawiły się też bowiem misje wieloosobowe, wydarzenia społecznościowe czy nowy pancerz postaci. Odświeżono także wygląd gry, a na PC dodano obsługę NVIDIA DLSS 4 oraz Intel XeSS 2.0.
Przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało w sierpniu 2016 roku. Produkcja Hello Games jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.
