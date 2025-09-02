No Man’s Sky przeżywa prawdziwy renesans. Wszystko dzięki aktualizacji Voyagers

Niedawno No Man’s Sky doczekało się ogromnej aktualizacji Voyagers . Wprowadziła ona możliwość budowania własnych statków, a także poruszania się po nich. Dzięki update’owi tytuł zaliczył największy od premiery skok liczby graczy.

No Man’s Sky z rekordową popularnością od 2016 roku. Ponad 98 tys. graczy dzięki aktualizacji Voyagers

Voyagers wywołało ogromne zainteresowanie wśród miłośników No Man’s Sky. SteamDB pokazuje, że liczba użytkowników wzrosła z około 9 000 osób, co było szczytem przed aktualizacją, do imponujących 98 285 osób. Jest to rekordowy wynik aktywności od dnia premiery gry, datowanej na 9 sierpnia 2016 roku.

Hello Games, pomimo początkowych kontrowersji, które w chwili debiutu stawiały studio w niekorzystnym świetle, z biegiem lat zdobyło zaufanie graczy, wydając liczne, bezpłatne aktualizacje. Zespół deweloperski, kierowany przez Seana Murraya, jest obecnie chwalony za swoją pracę, a fani z niecierpliwością wyczekują również ich kolejnego projektu, Light No Fire.