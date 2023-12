TGA 2023: Light No Fire od twórców No Man’s Sky robi wrażenie. Pierwszy gameplay

Jedną z największych niespodzianek na The Game Awards 2023 była zapowiedź nowej gry twórców No Man’s Sky. Okazuje się, że deweloperzy ze studia Hello Games pracują nad niezwykle ambitnym projektem. Mowa tutaj o Light No Fire – sieciowej grze z otwartym światem, która ma szansę skraść serca miłośników klimatów fantasy.

Light No Fire od twórców No Man’s Sky zaprezentowane na The Game Awards 2023

Na The Game Awards 2023 mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze fragmenty rozgrywki z Light No Fire i trzeba przyznać, że całość robi ogromne wrażenie. Nadchodząca produkcja studia Hello Games ma pozwolić graczom swobodnie zwiedzać proceduralnie generowany świat wspólnie z innymi użytkownikami. Rzućcie okiem i oceńcie sami.