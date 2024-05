No Man's Sky Adrift to kolejna duża aktualizacja. Alternatywny wszechświat i samotna podróż

Pod koniec marca bieżącego roku do No Man’s Sky trafiła duża aktualizacja Orbital. Jedną z głównych atrakcji były wówczas bardziej różnorodne stacje kosmiczne i nowe misje ratunkowe. Tymczasem deweloperzy z Hello Games po raz kolejny przygotowali patch, który zaoferuje prawdziwie samotne doświadczenie we wszechświecie.