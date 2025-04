Tron: Ares – wyczekiwany film science fiction na pierwszym zwiastunie

Za reżyserię Tron: Ares odpowiada Joachim Rønning, znany z takich produkcji jak Czarownica: Władczyni zła czy piąta część Piratów z Karaibów. Autorem zdjęć jest Jeff Cronenweth – operator znany z wielu filmów Davida Finchera, w tym Podziemnego kręgu i Zaginionej dziewczyny. Nawiązań do filmów Finchera jest więcej – emocje wzbudza informacja, że muzykę do filmu stworzą dwukrotni laureaci Oscara – Trent Reznor i Atticus Ross, znani ze współpracy z Fincherem przy The Social Network. Przypomnijmy, że do Tron: Dziedzictwo muzykę tworzył zespół Daft Punk.

W obsadzie, oprócz Jareda Leto, znaleźli się również Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson. Premiera filmu Tron: Ares zaplanowana jest na 10 października 2025 roku, również w wersji IMAX.