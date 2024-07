Aktualizacja No Man’s Sky odmienia oblicze planet w grze. Pierwsza część „Worlds” jest już dostępna

Hello Games dostarcza kolejną porcję nowości.

Pod koniec maja gracze No Man’s Sky otrzymali dużą aktualizację zatytułowaną „Adrift”. Zainteresowani mogli poznać alternatywny wszechświat, zwiedzając opuszczone miejsca, przy okazji nie otrzymując żadnej pomocy. Hello Games nie zamierza jednak zwalniać tempa – pierwsza część kolejnego, wielkiego update’u o nazwie „Worlds” jest już dostępna i odmienia oblicze planet we wszechświecie znanym graczom No Man’s Sky. No Man’s Sky Worlds – pierwsza część wielkiej aktualizacji już dostępna Gracze No Man’s Sky mogą już cieszyć się nowościami dostępnymi w ramach pierwszej części wielkiej aktualizacji zatytułowanej „Worlds”. Wśród atrakcji przygotowanych przez deweloperów znajduje się między innymi nowa ekspedycja – The Liquidators. Oferuje ona możliwość zdobycia specjalnych nagród, w zamian za rozprawienie się z hordami gigantycznych owadów. Ponadto od teraz gracze mogą zmieniać nazwy odkrytych systemów, planet, fauny, flory i minerałów, a w Starship Fabricator można tworzyć statki kosmiczne klasy Solar.

To jednak nie wszystko. Twórcy zadbali bowiem o przekształcenie znanych nam dotychczas planet we wszechświecie No Man’s Sky. Pojawiły się między innymi dryfujące w przestrzeni wyspy, na których można wybudować bazę. Ulepszono również wizualny aspekt chmur, które różnią się od siebie w zależności od planety oraz reagują na lokalne warunki pogodowe. Większej głębi i realizmu nabrały również cienie, wiatr oraz woda na planetach. Dodatkowo wszechświat stał się bardziej różnorodny – pojawiły się nowe gatunki fauny i flory, a powierzchnie planet są bardziej szczegółowe i bogate. Do No Man’s Sky trafił także nowy mech bojowy oraz komplet organicznej zbroi. Nie zabrakło oczywiście szeregu poprawek błędów, a więcej informacji związanych z ogromną aktualizacją deweloperzy przekazali na oficjalnej stronie gry. W No Man's Sky wszystkie gwiazdy są światłem odległych słońc, wokół których krążą tętniące życiem planety – możesz odwiedzić każdą, którą wybierzesz. Podróżuj płynnie pomiędzy przestrzenią kosmiczną a powierzchnią planet – bez żadnych ekranów ładowania i bez ograniczeń. W tym bezkresnym, generowanym proceduralnie wszechświecie odkryjesz miejsca i istoty, których inni gracze nigdy wcześniej nie spotkali (i możliwe, że nigdy nie spotkają). – głosi opis gry No Man’s Sky.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że No Man's Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku. Produkcja Hello Games jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

