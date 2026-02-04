Nioh 3 przyciąga tłumy przed debiutem. Demo ze świetnym wynikiem w kilka dni

Zaledwie kilka dni przed oficjalną premierą Nioh 3 studio Team Ninja ma powody do zadowolenia. Twórcy poinformowali za pośrednictwem oficjalnego profilu gry w serwisie X, że wersja demonstracyjna produkcji została pobrana już ponad milion razy. Demo udostępniono w zeszłym tygodniu użytkownikom PlayStation 5 oraz PC.
Milion pobrań dema Nioh 3. Team Ninja może świętować
Na tak dobry wynik złożyło się kilka czynników. Jednym z nich jest fakt, że postępy osiągnięte w wersji demonstracyjnej można bez problemu przenieść do finalnego wydania gry. Dzięki temu gracze nie traktują dema wyłącznie jako krótkiej próbki, lecz jako realny początek przygody. To rozwiązanie wyraźnie zachęciło wielu odbiorców do sprawdzenia tytułu z wyprzedzeniem.
Sama zawartość demonstracyjna spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Szczególne uznanie zdobyła struktura poziomów oparta na bardziej otwartych lokacjach. Dużo pochwał zebrał również system walki, łączący sprawdzone fundamenty cyklu z nowymi mechanikami.
Gra oferuje otwarte poziomy wypełnione poczuciem napięcia charakterystycznym dla serii „Nioh”, które umożliwiają graczom swobodną eksplorację. W tym mrocznym uniwersum samurajów napotkasz potężne yokai, odkryjesz groźne wioski, w których czai się mrok, i stawisz czoła złowieszczej obecności „the Crucible”. Możesz cieszyć się natychmiastowym i płynnym przełączaniem podczas bitwy między dwoma stylami walki, stawiając czoła wrogom za pomocą stylu samurajów (Samurai Style) i używając szybkich ruchów i specjalnych technik stylu ninja (Ninja Style). – czytamy w opisie gry.
Premiera Nioh 3 zaplanowana jest na 6 lutego na PlayStation 5 oraz PC. Wynik osiągnięty przez demo sugeruje, że nowa produkcja Team Ninja może okazać się jednym z mocniejszych debiutów początku roku.
