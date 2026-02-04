Nioh 3 przyciąga tłumy przed debiutem. Demo ze świetnym wynikiem w kilka dni

Zaledwie kilka dni przed oficjalną premierą Nioh 3 studio Team Ninja ma powody do zadowolenia. Twórcy poinformowali za pośrednictwem oficjalnego profilu gry w serwisie X, że wersja demonstracyjna produkcji została pobrana już ponad milion razy. Demo udostępniono w zeszłym tygodniu użytkownikom PlayStation 5 oraz PC.

Milion pobrań dema Nioh 3. Team Ninja może świętować

Na tak dobry wynik złożyło się kilka czynników. Jednym z nich jest fakt, że postępy osiągnięte w wersji demonstracyjnej można bez problemu przenieść do finalnego wydania gry. Dzięki temu gracze nie traktują dema wyłącznie jako krótkiej próbki, lecz jako realny początek przygody. To rozwiązanie wyraźnie zachęciło wielu odbiorców do sprawdzenia tytułu z wyprzedzeniem.