Wyczekiwany Nioh 3 nareszcie debiutuje. Czy to najlepsza odsłona serii?

Po latach oczekiwań trzecia odsłona kultowej serii Nioh właśnie debiutuje na PlayStation 5 i PC. Pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne, a gra nie tylko rozwija markę Team Ninja, ale i plasuje się wysoko w zestawieniach krytyków. Średnia ocen na Metacritic wynosi 86 punktów, co pokazuje, że Nioh 3 jest bardzo ceniony – dla porównania pierwsza część miała 88 punktów, a druga 85.
Dzięki nowemu formatowi otwartych terenów Nioh 3 jest bez wątpienia najlepszą odsłoną serii, dając graczom więcej wolności i sprawiając, że doświadczenie jest bardziej płynne.
PlayStation Universe podkreśla precyzję i satysfakcję płynącą z walki:
Gra reprezentuje serię w jej najbardziej dopracowanym i pewnym wydaniu. Walka jest precyzyjna, ekspresyjna i niesamowicie satysfakcjonująca, a otwarte pola dają światu przestrzeń bez utraty koncentracji. Próby dostarczają wymagające, ale wyważone wyzwania, które nagradzają przygotowanie i opanowanie w równym stopniu.
GameBlast dodaje, że projekt jest spójny i głęboko przemyślany:
GramTV przedstawia:
Każda decyzja projektowa, zarówno w tempie narracji, jak i mechanicznej złożoności, wzmacnia hardcore’owe doświadczenie, które od zawsze definiowało tę franczyzę. To dzieło, które rozumie swoją tożsamość, honoruje dziedzictwo i patrzy w przyszłość.
Przypomnijmy, że Nioh 3 to dynamiczne action RPG od studia Team Ninja, wydane przez Koei Tecmo Games. Seria słynie z wymagającej walki inspirowanej feudalną Japonią oraz bogatego systemu rozwoju postaci. Nowa odsłona wprowadza między innymi rozległe otwarte tereny do eksploracji i większą swobodę działania. Gra już stała się jednym z mocnych kandydatów do tytułu Game of the Year. Przeczytaj także naszą recenzję gry – link poniżej.
