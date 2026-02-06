Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyczekiwany Nioh 3 nareszcie debiutuje. Czy to najlepsza odsłona serii?

Jakub Piwoński
2026/02/06 16:30
Recenzencji są zgodni.

Po latach oczekiwań trzecia odsłona kultowej serii Nioh właśnie debiutuje na PlayStation 5 i PC. Pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne, a gra nie tylko rozwija markę Team Ninja, ale i plasuje się wysoko w zestawieniach krytyków. Średnia ocen na Metacritic wynosi 86 punktów, co pokazuje, że Nioh 3 jest bardzo ceniony – dla porównania pierwsza część miała 88 punktów, a druga 85.

Nioh 3
Nioh 3

Wyczekiwany Nioh 3 nareszcie debiutuje

Niezależnie od opinii, tytuł już przed premierą budził ogromne zainteresowanie graczy. Teraz, po premierze i pod wpływem entuzjastycznych recenzji, może być jeszcze lepiej. Krytycy chwalą większą swobodę eksploracji i dopracowaną mechanikę walki. GameSpew zauważa:

Dzięki nowemu formatowi otwartych terenów Nioh 3 jest bez wątpienia najlepszą odsłoną serii, dając graczom więcej wolności i sprawiając, że doświadczenie jest bardziej płynne.

PlayStation Universe podkreśla precyzję i satysfakcję płynącą z walki:

Gra reprezentuje serię w jej najbardziej dopracowanym i pewnym wydaniu. Walka jest precyzyjna, ekspresyjna i niesamowicie satysfakcjonująca, a otwarte pola dają światu przestrzeń bez utraty koncentracji. Próby dostarczają wymagające, ale wyważone wyzwania, które nagradzają przygotowanie i opanowanie w równym stopniu.

GameBlast dodaje, że projekt jest spójny i głęboko przemyślany:

GramTV przedstawia:

Każda decyzja projektowa, zarówno w tempie narracji, jak i mechanicznej złożoności, wzmacnia hardcore’owe doświadczenie, które od zawsze definiowało tę franczyzę. To dzieło, które rozumie swoją tożsamość, honoruje dziedzictwo i patrzy w przyszłość.

Przypomnijmy, że Nioh 3 to dynamiczne action RPG od studia Team Ninja, wydane przez Koei Tecmo Games. Seria słynie z wymagającej walki inspirowanej feudalną Japonią oraz bogatego systemu rozwoju postaci. Nowa odsłona wprowadza między innymi rozległe otwarte tereny do eksploracji i większą swobodę działania. Gra już stała się jednym z mocnych kandydatów do tytułu Game of the Year. Przeczytaj także naszą recenzję gry – link poniżej.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/nioh-3/critic-reviews/?platform=playstation-5

News
recenzja
gra akcji
recenzja gry
recenzje
Japonia
Nioh 3
Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




