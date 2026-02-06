Wyczekiwany Nioh 3 nareszcie debiutuje. Czy to najlepsza odsłona serii?

Po latach oczekiwań trzecia odsłona kultowej serii Nioh właśnie debiutuje na PlayStation 5 i PC. Pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne, a gra nie tylko rozwija markę Team Ninja, ale i plasuje się wysoko w zestawieniach krytyków. Średnia ocen na Metacritic wynosi 86 punktów, co pokazuje, że Nioh 3 jest bardzo ceniony – dla porównania pierwsza część miała 88 punktów, a druga 85.

Wyczekiwany Nioh 3 nareszcie debiutuje

Niezależnie od opinii, tytuł już przed premierą budził ogromne zainteresowanie graczy. Teraz, po premierze i pod wpływem entuzjastycznych recenzji, może być jeszcze lepiej. Krytycy chwalą większą swobodę eksploracji i dopracowaną mechanikę walki. GameSpew zauważa: