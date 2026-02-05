Podczas rozgrywki w Diablo 4 gracze nie patrzą tam, gdzie powinni. Chcą powrotu funkcji z Diablo 2

W popularnym hack’n’slashu Blizzarda gracze zabijają demony, ale wzrok ucieka na… minimapę i znikające czerwone kropki.
Diablo 4, popularna gra Blizzarda, zachwyca intensywną akcją i angażującą rozgrywką. Okazuje się, że w trakcie zabawy gracze nie zawsze śledzą świat gry tak, jak zamierzyli twórcy. Jeden z użytkowników Reddit podzielił się ciekawym spostrzeżeniem – podczas jednej z sesji spędzał znacznie więcej czasu patrząc na minimapę niż na same lokacje. Znacie to?
Diablo 4 – dlaczego tak często zerkamy na minimapę?
Mam być wspaniałym paladynem zabijającym demony z piekła rodem, ale większość czasu spędzam na obserwowaniu, jak trójkąt sprawia, że czerwone okręgi znikają, gdy się do nich zbliża. Staram się tego nie robić, ale gdy tylko odwrócę wzrok, wpadam na ściany, gubię się i nie mogę znaleźć drzwi, więc zawsze kończę przyklejony do nich, zamiast patrzeć na świat gry. Zastanawiam się, czy to przez to, że gra jest tak powiększona? Nie wiem, czy to częste zjawisko?
Post zebrał mnóstwo komentarzy i polubień, co pokazuje, że użytkownik nie jest ze swoim problemem odosobniony. Wielu graczy przyznało, że również spędza więcej czasu obserwując minimapę i znikające czerwone kropki niż efektowne lokacje i bossów. Można przypuszczać, że po części jest to podyktowane obawą przed straceniem orientacji w grze. Niektórzy zasugerowali nawet powrót do rozwiązania znanego z Diablo 2: nakładki na mapę, która niejako wtapiała mapę w rozgrywkę.
Tak i dlatego powinni przywrócić nakładkę D2. – FuckANecrodancer
Gra desperacko potrzebuje opcji nakładki na mapę. – Large-Treacle-8328
Choć Diablo 4 oferuje wciągającą akcję i rozbudowany świat, w praktyce gracze potrzebują wsparcia nawigacyjnego, by w pełni cieszyć się eksploracją Sanktuarium. Już w kwietniu tytuł otrzyma ogromną aktualizację związaną z zapowiedzianym dodatkiem Lord of Hatred. Czy także zauważyliście, że spędzacie więcej czasu patrząc na minimapę niż na świat gry? Dajcie znać w komentarzach.
