Zaloguj się lub Zarejestruj

Jakie będą statery 10. generacji Pokemonów? Wyciekły nowe szczegóły

Radosław Krajewski
2026/02/03 16:15
0
0

Jeden z nich ma skraść serca fanów.

W sieci znów zrobiło się głośno o nadchodzącej dziesiątej generacji Pokemonów. Do oficjalnej zapowiedzi, spodziewanej podczas tegorocznego Pokemon Day, przypadającego na 27 lutego, zostało już niewiele czasu, a nowe przecieki właśnie podgrzały atmosferę oczekiwania. Tym razem poznaliśmy nowe szczegóły starterów, które według nieoficjalnych informacji mają postawić graczy przed wyjątkowo trudnym wyborem.

Pokemon
Pokemon

Pokemon – krótkie opisy starterów Pokemonów z 10. generacji

Źródłem najnowszym doniesień jest użytkownik Light_88_, insider związany z serią, który w serwisie X opisał trzy startowe Pokemony w kilku krótkich, ale sugestywnych zdaniach. Choć nie zdradzają one wyglądu ani nazw, dają wyobrażenie o tym, czego można się spodziewać.

  • Typ trawiasty ma na początku sprawiać wrażenie nieco dziwacznego lub mało imponującego, ale z czasem ma zacząć zdobywać sympatię graczy.
  • Typ ognisty określany jest jako wyjątkowo uroczy i mający wszelkie zadatki na nowego ulubieńca fanów.
  • Typ wodny ma natomiast całkowicie kraść show i wyróżniać się na tle pozostałych.
Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Już same te opisy wystarczą, które zresztą nie mówią zbyt wiele, aby rozpętać klasyczną dyskusję odnośnie starterów. Ognisty Pokemon kusi potencjałem na status ikony generacji, ale jeśli wierzyć przeciekowi, to właśnie wodny stworek może okazać się najlepszym wyborem. Na przegranej pozycji wydaje się typ trawiasty, który będzie potrzebować czasu, aby rozkochać w sobie graczy.

Wybór startera od zawsze był jednym z najbardziej emocjonujących momentów w grach z serii. Spory o to, który Pokemon z pierwszej generacji był najlepszy, trwają od dekad i nic nie wskazuje na to, by dziesiąta generacja miała tę tradycję przerwać. Wręcz przeciwnie, wszystko sugeruje, że temat znów rozpali społeczność.

Źródło:https://screenrant.com/pokemon-gen-10-starters-leaked-descriptions/

Tagi:

News
RPG
Pokemon
wyciek
Game Freak
Pokemon Wind & Wave
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112