Jakie będą statery 10. generacji Pokemonów? Wyciekły nowe szczegóły

Jeden z nich ma skraść serca fanów.

W sieci znów zrobiło się głośno o nadchodzącej dziesiątej generacji Pokemonów. Do oficjalnej zapowiedzi, spodziewanej podczas tegorocznego Pokemon Day, przypadającego na 27 lutego, zostało już niewiele czasu, a nowe przecieki właśnie podgrzały atmosferę oczekiwania. Tym razem poznaliśmy nowe szczegóły starterów, które według nieoficjalnych informacji mają postawić graczy przed wyjątkowo trudnym wyborem.

Pokemon – krótkie opisy starterów Pokemonów z 10. generacji

Źródłem najnowszym doniesień jest użytkownik Light_88_, insider związany z serią, który w serwisie X opisał trzy startowe Pokemony w kilku krótkich, ale sugestywnych zdaniach. Choć nie zdradzają one wyglądu ani nazw, dają wyobrażenie o tym, czego można się spodziewać.

Typ trawiasty ma na początku sprawiać wrażenie nieco dziwacznego lub mało imponującego, ale z czasem ma zacząć zdobywać sympatię graczy.

Typ ognisty określany jest jako wyjątkowo uroczy i mający wszelkie zadatki na nowego ulubieńca fanów.

Typ wodny ma natomiast całkowicie kraść show i wyróżniać się na tle pozostałych.

Wczytywanie ramki mediów.